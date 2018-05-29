Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
104719
ALTIN
189.514
DOLAR
4.5451
STERLİN
6.0385
EURO
5.2645

Macron'da Le Point'a şok destek

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 'Diktatör' başlığı ile son sayısının kapağına taşıyan Fransız Le Point dergisine destek verdi. Oysa iki lider bu yılın başında Paris'te bir araya gelmiş ve çok sayıda anlaşmaya imza atmıştı

29 Mayıs 2018 Salı 16:19
Macron'da Le Point'a şok destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 'Diktatör' başlığı ile son sayısının kapağına taşıyan Fransız Le Point dergisi, ülkedeki Erdoğan taraftarları tarafından taciz edildiklerini ve korkutulmaya çalışıldıklarını öne sürdü. Konu ile ilgili Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da açıklama yaparak, "Taciz asla kabul edilemez" dedi. Macron, Pazartesi günü Twitter hesabı üzerinden, "Basın özgürlüğüne paha biçilemez. Onsuzluk, diktatörlüktür" mesajını paylaştı.

Derginin yayımlanması sonrası Fransa'nın güneyindeki Avignon kentindeki bazı Türk vatandaşları, dergi reklamlarını çeşitli şekillerde kapatmaya çalışmıştı. 
Pazar günü ise Valence şehrinde bir başka noktadaki reklam kapatılmak istendi.

Le Point dergisinden gelişen olaylar üzerine yapılan açıklamada, "Bir haftadır sosyal medya üzerinden süren taciz, hakaret, korkutma ve Yahudi karşıtı iftiralar sonrası AKP taraftarları, ifade özgürlüğünün sembollerine ve basın çeşitliliğine saldırmaya başladı" denildi.

Sol görüşlü derginin son sayısında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve iktidar dönemine ilişkin bir araştırma yazısı ve "Erdoğan yeni Hitler mi? başlıklı da bir makale bulunuyor. 

Kalın'dan dikkat çeken tweet

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da derginin yayımlanması sonrası 24 Mayıs'ta, Twitter hesabı üzerinden şu açıklamayı yapmıştı: "Bir Fransız dergisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a diktatör demiş. Bu saldırıları biliyoruz. Amaçlarının ne olduğunu biliyoruz.

Millet ve mazlum halklar olup biteni görüyor. Türkiye'nin sizden talimat aldığı günler geride kaldı. 'Diktatör' diyerek o günleri geri getiremezsiniz." Le Point Dergisi 1997 yılından bu yana Groupe Artemis bünyesinde yer alıyor. Grubun sahibi Fransa'nın en zengin 3. adamı olan François Pinault.. Bazı kaynaklar François Pinault'nun Yahudi olduğunu öne sürüyor. HABER MERKEZİ
 

Anahtar Kelimeler:
Macron
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İttifakı Kılıçdaroğlu engelledi
İttifakı Kılıçdaroğlu engelledi
Kesin aday listeleri ilan ediliyor
Kesin aday listeleri ilan ediliyor
Merkel: Solingen utanç vesilesidir
Merkel: Solingen utanç vesilesidir
Korsan taşımacılığa 2 yıl men cezası
Korsan taşımacılığa 2 yıl men cezası
Günde 4 bin 500 pasaport randevusu verilecek
Günde 4 bin 500 pasaport randevusu verilecek
AB'nin üstünde kara bulutla dolaşıyor
AB'nin üstünde kara bulutla dolaşıyor
Antalya'da hedef 13 milyon turist
Antalya'da hedef 13 milyon turist
Erdoğan: Heveslerini kursaklarında bırakacağız
Erdoğan: Heveslerini kursaklarında bırakacağız
Emekli maaş ve ikramiyeleri erken ödenecek
Emekli maaş ve ikramiyeleri erken ödenecek
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim