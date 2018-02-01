Macron'dan Ankara'ya Afrin uyarısı

Macron, Fransız Le Figaro gazetesine verdiği röportajda Türkiye'yi Afrin operasyonu konusunda uyardı.

Operasyonun terörle mücadele odaklı olması ve işgale dönüşmemesi gerektiğini söyleyen Macron şu ifadeleri kullandı: "Eğer bu operasyon Türkiye sınırına yönelik potansiyel tehditlerle mücadeleden saparak bir işgal operasyonuna dönüşürse bu bizim için gerçek bir soruna dönüşür."

Fransa Cumhurbaşkanı Türkiye'nin Kuzey Suriye'de başlattığı operasyonda 'Avrupa ülkeleri de dahil müttefikleri ile koordinasyon halinde olması gerektiğini' vurguladı.

Macron "Afrin operasyonu hem Avrupalılar hem de daha geniş olarak müttefikler arasında tartışmaları ve karar vermeyi gerektiriyor" ifadelerini kullandı.

Röportajında "Afrin operasyonun ilk saatlerinde itidal çağrısı yaptım ve endişelerimi ilettim" diyen Macron ilerleyen günlerde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bu konuda görüşeceğini söyledi.

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