Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
120780
ALTIN
161.833
DOLAR
3.7565
STERLİN
5.3469
EURO
4.6745

Macron'dan Ankara'ya Afrin uyarısı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Le Figaro gazetesine verdiği röportajda Türkiye'nin Afrin operasyonunun terörle mücadele odaklı olması gerektiğini ve bir 'işgal operasyonuna' dönüşmemesi gerektiğini söyledi.

01 Şubat 2018 Perşembe 12:11
Macron'dan Ankara'ya Afrin uyarısı

Macron, Fransız Le Figaro gazetesine verdiği röportajda Türkiye'yi Afrin operasyonu konusunda uyardı.

Operasyonun terörle mücadele odaklı olması ve işgale dönüşmemesi gerektiğini söyleyen Macron şu ifadeleri kullandı: "Eğer bu operasyon Türkiye sınırına yönelik potansiyel tehditlerle mücadeleden saparak bir işgal operasyonuna dönüşürse bu bizim için gerçek bir soruna dönüşür."

Fransa Cumhurbaşkanı Türkiye'nin Kuzey Suriye'de başlattığı operasyonda 'Avrupa ülkeleri de dahil müttefikleri ile koordinasyon halinde olması gerektiğini' vurguladı.

Macron "Afrin operasyonu hem Avrupalılar hem de daha geniş olarak müttefikler arasında tartışmaları ve karar vermeyi gerektiriyor" ifadelerini kullandı.

Röportajında "Afrin operasyonun ilk saatlerinde itidal çağrısı yaptım ve endişelerimi ilettim" diyen Macron ilerleyen günlerde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bu konuda görüşeceğini söyledi.

DIŞ HABERLER

Anahtar Kelimeler:
FransaMacronAnkaraTürkiyeErdoğanAfrinSuriyeZeytin Dalı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afrin bir tuzak mı? Sur'da operasyonlar 103 gün sürmüştü...
Afrin bir tuzak mı? Sur'da operasyonlar 103 gün sürmüştü...
Reyhanlı'ya hain saldırı
Reyhanlı'ya hain saldırı
Bilanço ağırlaşıyor! Ölenlerin sayısı 30'a yükseldi
Bilanço ağırlaşıyor! Ölenlerin sayısı 30'a yükseldi
PKK'dan kara propaganda
PKK'dan kara propaganda
Kilis ve Reyhanlı'ya roketli saldırı
Kilis ve Reyhanlı'ya roketli saldırı
Afrin itirafı! ABD'nin eğittiği teröristler Mehmetçiğin karşısında
Afrin itirafı! ABD'nin eğittiği teröristler Mehmetçiğin karşısında
Kan donduran PYD/YPG raporu!
Kan donduran PYD/YPG raporu!
BBC'den, PKK/YPG'ye yalan haber desteği
BBC'den, PKK/YPG'ye yalan haber desteği
Burseya Dağı'na TSK üssü
Burseya Dağı'na TSK üssü

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim