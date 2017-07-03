'Madenler keşfedilince Afrika'dan kovulduk'

Güney Afrika'ya İngilizler ve Hollandalılar gelmeden önce atalarının sorunsuz bir şekilde yaşadıkalarını belirten Mandela, "Güney Afrika'da yaşayan atalarımız, kıtadaki madenler keşfedilince, buradan kovuldu ve mutluluk sona erdi" dedi.

Makaziwe Mandela, Güney Afrika başta olmak üzere Afrika kıtasındaki siyahilerin zor bir hayat yaşadığını ifade ederek Güney Afrika'da yaşayan siyahilere, ülkenin bağımsızlığını kazandığı 1994 yılına kadar beyazların siyahlardan üstün olduğu algısının dayatıldığını kaydetti.

Mandela, 1994 öncesi dönemde ülkede yaşanan ayrımcılığa dikkat çekerek, "Ayrımcı ve ırkçılık üzerine yazılmış kanunlar, yaptıkları haksızlıkların üzerini örtmek için vardı. Biz siyahlar, beyazların gittiği okullara, hastanelere gidemiyor, eğitim ve sağlık ihtiyaçlarımızı karşılayamıyorduk. Ülkede yaşayan siyahlar asla eşit şartlarda yaşayamadı. Biz siyahların asla kendi iş yerinin olabileceğine, şirketleri idare edebileceğine, ülkeyi yönetebileceğine, herhangi düşünceye sahip olabileceği ve topluma katkıda bulunacak özgür yaratıcı ve zeki bireyler olabileceğimize inanmadılar" ifadelerini kullandı.

Mandela, ekonomik özgürlük olmadan siyasi özgürlüğün olamayacağını vurgulayarak, İngiliz ve Hollandalıların yaptıkları sömürü ve ayrımcılıkla siyahilerin ekonomik gücünü elinden aldıklarını ifade etti.

AA