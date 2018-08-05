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Maduro'ya CIA'dan suikast girişimi

Latin Amerika’nın ABD karşıtı ülkesi Venezuela’nın Devlet Başkanı Maduro’ya suikast girişiminde bulunuldu. Venezuela lideri, Kolombiya ve ABD içindeki bazı unsurların (CIA), kendisini öldürmek amacıyla bir 'sağcı komplo' kurduğunu da söyledi

05 Ağustos 2018 Pazar 16:35
Maduro'ya CIA'dan suikast girişimi

YENİ MESAJ/DETAY HABER

Türkiye ile üst düzey ilişkiler kuran, son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin törenine gelen Venezuela'nın Devlet Başkanı Nicolas Maduro, kendisine drone olarak bilinen insansız hava araçları ile bir suikast girişiminde bulunulduğunu açıkladı.

Saldırı iddiasına konu olan olay Maduro, başkent Karakas'taki bir askeri geçit töreni sırasında konuşma yaparken gerçekleşti. Canlı yayın kameraları tarafından kaydedilen olayda, Venezuela liderinin konuşması sırasında aniden yukarı bakışı hemen sonrasında ise askerlerin kaçışı görülüyor. Maduro olay sonrası yaptığı açıklamada suikast girişiminden ABD yanlısı Kolombiya'yı sorumlu tutarken, Bogota bu suçlamanın temelsiz olduğunu duyurdu ve iddiayı reddetti. Venezuelalı yetkililer, olayda patlayıcı yüklü iki drone'un kullanıldığını ve ile 7 askerin yaralandığını açıkladı.

Başlatılan soruşturma kapsamında bazı tutuklamalar gerçekleştirildi. 

Suikast girişimi nasıl gerçekleşti?

Olay, Maduro ulusal ordunun kuruluşunun 81'nci yılı etkinlikleri sırasında konuşma yaparken gerçekleşti. İletişim Bakanı Jorge Rodriguez, patlayıcı yüklü iki insansız hava aracının protokol sıralarının yanında infilak ettiğini açıkladı.

Maduro ise gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasında, "Uçan bir cisim yanımda patladı, büyük bir patlamaydı. Hemen saniyeler sonra bir patlama daha gerçekleşti" dedi. Sosyal medyada olay sonrası paylaşılan fotoğraflarda Maduro'nun zırhlı kalkanla korumaya alındığı görülüyor. Venezuela lideri, Kolombiya ve ABD içindeki bazı unsurların (CIA), kendisini öldürmek amacıyla bir 'sağcı komplo' kurduğunu da söyledi. Maduro, Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos'un "saldırının arkasındaki isim olduğundan hiç şüphesi olmadığını" da açıkladı.

Daha önce de Amerika'yı kendisine komplo kurmakla suçlayan Maduro, iddiaları ile ilgili herhangi bir delil dile getirmedi. Ancak Maduro'nun Kolombiya'yı hedef göstermesine karşın İletişim Bakanı Jorge Rodriguez, Venezuela'nın sağ muhalefetini suçladı ve "Seçimlerden sonra bir kez daha başaramadılar" dedi.

Cunta girişimi

Öte yandan, az bilinen Tişörtlü Askerler isimli bir grup sosyal medya üzerinden olayı üstlendiklerini duyurdu. Grup, Maduro'nun patlayıcı yüklü iki drone ile hedef alındığını ancak bu insansız hava aracının askerler tarafından düşürüldüğünü açıkladı.

Saldırı girişimi iddiasını daha da karışık hale getiren ise itfaiyenin, devlet yetkililerinden daha farklı açıklamalar yapması oldu. Associated Press haber ajansına isimlerinin açıklanmaması karşılığı konuşan 3 itfaiyeci, olayın bir apartmanda gaz tankının patlaması sonucu yaşandığını söyledi. Ancak onlar da bununla ilgili bir delil ortaya koymadı. Nicolas Maduro, Mayıs ayında, kendisini 6 yıl daha yönetimde tutacak seçimleri kazanmıştı.
 

Anahtar Kelimeler:
Maduro
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