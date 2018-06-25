Mağlubiyet rekoru! CHP'de istifa sesleri yükseliyor

RECEP BAHAR/HABER ANALİZ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; 12 Haziran 2011, 7 Haziran 2015 ve 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde olduğu gibi 24 Haziran Milletvekili Genel Seçiminde de umduğunu bulamadı.

Deniz Baykal'ın karşı karşıya kaldığı 'kaset kumpası' sonrasında CHP'nin 22 Mayıs 2010 tarihinde yapılan 33. Olağan Kurultayı'nda Genel Başkanlığa seçilen Kılıçdaroğlu, 24 Haziran'daki seçimle birlikte 4 seçim gördü.

Kılıçdaroğlu başkanlığında 12 Haziran 2011 seçimlerine giren CHP, bu seçimlerde yüzde 25.98 oy aldı ve 24. Dönem parlamentosunda 135 milletvekiliyle temsil edildi. O dönemdeki TBMM'de toplam 550 milletvekili vardı. Böylece CHP, parlamentodaki milletvekillerinin yüzde 24.5'ine sahip oldu.

7 Haziran'da geriledi

CHP, 7 Haziran 2015'te yapılan genel seçimde yüzde 24.95 oy aldı ve TBMM'deki milletvekili sayısı 132 oldu. CHP, TBMM'deki sandalyelerin yüzde 24'üne sahip oldu.

1 Kasım 2015 milletvekili genel seçiminde yüzde 25.32 oy alan CHP, 134 milletvekili çıkardı. Partinin sandalye oranı ise yüzde 24.36'ya çıktı.

Baş aşağı yolculuk

CHP'nin, 24 Haziran'daki seçimlerde yüzde 22.64'te kaldı ancak TBMM'deki sandalye sayısının 600'e çıkmasının katkısıyla çıkardığı milletvekili sayısı 146'ya yükseldi.

Partinin TBMM'deki sandalye oranı ise ittifakın etkisiyle yüzde 24.33 olarak gerçekleşti. 2011, 2015 seçimlerinde TBMM'de elde ettiği sandalye oranı aldığı oy oranından az olan CHP, 24 Haziran'da yüzde 1.7 daha fazla milletvekili çıkardı.

Böylece CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi ile girdiği ittifaktan net olarak yararlanan parti oldu. CHP, seçimlerde 25 ilden milletvekili çıkaramayan, aralarında İstanbul ve İzmir'in de olduğu 38 ilde ise milletvekili sayısını korudu.

İttifak işe yaradı

CHP, bir önceki seçimde olduğu gibi İstanbul'dan 28, İzmir'den de 14 milletvekili çıkardı. CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun TBMM'deki sandalye sayısının 600'e çıkmasına rağmen, aday olduğu İzmir'de bile partisinin milletvekili sayısını artıramaması dikkat çekti.

Ankara'dan bir önceki seçimde 11 milletvekiliyle TBMM'de temsil edilen CHP, bu seçimde vekil sayısını 10'a düşürdü. CHP'nin Çanakkale'deki milletvekili sayısı da 2'den 1'e, Eskişehir'deki milletvekili sayısı da 3'ten 2'ye indi. TBMM'ye Isparta'dan 1 milletvekili gönderen CHP, bu seçimde ise bu ilden milletvekili çıkaramadı.

Denizli'deki milletvekili sayısını 2'ten 3'e, Konya'da 1'den 2'ye, Muğla'da 3'ten 4'e, Ordu'da 1'den 2'ye çıkaran CHP, bu seçimde bazı illerden ise ilk kez milletvekilliği kazandı. CHP, ittifakın etkisiyle uzun bir saradan sonra Adıyaman, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Nevşehir, Şanlıurfa ve Yozgat'tan TBMM'ye milletvekili gönderdi. Bu durum ittifak tabanını genişletmenin CHP’ye ne kadar katkısı olduğunu ortaya koydu.

Kılıçdaroğlu istifa etmeli

Sonuçları parti genel merkezinde takip eden ve aralarında CHP eski Parti Meclis Üyesi ve eski Gençlik Kolları Genel Başkanı Ayhan Yalçınkaya'nın da bulunduğu bir grup partili, yönetim aleyhine sloganlar attı.

Seçim sonuçlarından memnun olmadıklarını dile getiren partililer, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile parti yöneticilerinin istifa etmesini istedi.