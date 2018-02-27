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Mahkeme Başkanı çileden çıktı!

Aydın'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Çine yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 11'i tutuklu 27 sanığın yargılandığı davada sanıklara 'terör örgütüne üye olmak' suçundan 2 yıl ile 8 yıl arasında değişen hapis cezası verildi

27 Şubat 2018 Salı 18:06
Mahkeme Başkanı çileden çıktı!

Aydın'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Çine yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 11'i tutuklu 27 sanığın yargılandığı davada sanıklara 'terör örgütüne üye olmak' suçundan 2 yıl ile 8 yıl arasında değişen hapis cezası verildi.

Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesince Gençlik Merkezi Fethi Sekin Duruşma Salonu'nda görülen davanın karar duruşmasına tutuklu ve tutuksuz sanıklar, taraf avukatları ile sanık yakınları katıldı.

Seydikemer-Eşen Cezaevi'nde tutuklu bulunan sanık Cihat Altunç, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla yaptığı savunmasında hakkındaki iddiaları reddetti. Örgütün kapatılan dersanelerinde öğretmenlik yapan tutuklu sanık Erdem Mutlucan ise çalıştığı dönemde kurumun terör örgütüne ait bir kurum olduğunu bilmediğini ileri sürdü.

Mahkeme Başkanı Mustafa Ümit'in, "Bu kurumun cemaate bağlı bir kurum olduğunu biliyor muydun?" sorusuna Mutlucan'ın "Hayır bilmiyordum" yanıtını vermesi üzerine Mahkeme Başkanı, "Körfez dershanesinin cemaate ait olduğunu tüm Türkiye biliyor. Sen üniversite mezunu öğretmenlik yapan birisin, bunu sen mi bilmiyordun? Bu dediğine çocuklar bile güler.

Bari gülünmeyecek şeyler söyle" dedi. Tutuksuz yargılanan eşi Şule Betül Mutlucan ise "Ben ailemin geçimini sağlamak için orada çalıştım. Keşke ailem aç kalsaydı da çalışmasaydım. Bu utançla yaşamak çok zor. Ben çocuklarıma bunu açıklayamıyorum. Ben ByLock kullanmadım. Bu kurumlarda çalıştığım için çok pişmanım" ifadelerini kullandı. AA

Anahtar Kelimeler:
MahkemeMahkeme Başkanı
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