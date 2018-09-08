Mali krizlerde yayılma korkusu

Uluslararası finans çevrelerinde önce Arjantin'de sonra da Türkiye'de başgösteren mali krizin tüm küreyi derinden sarsacak büyük bir krizin habercisi olup olmadığı tartışılıyor. Gelişmekte olan ülkelerde yaşanan son kriz, 1997'deki Uzakdoğu mali krizini ve 1994'te Meksika'da yaşanan mali krizi akla getirdi.

Arjantin para birimi peso, Ağustos ayında dolar karşısında değerinin yüzde 29'unu kaybetti. Gelişmekte olan ülkeler arasında en kötü durumda olan para birimi, peso. Türk lirası Ağustos'ta dolar karşısında yüzde 25'lik değer kaybına uğrayarak pesodan sonra ikinci sırada yer aldı.

Güney Afrika para birimi rand, değerinin yaklaşık yüzde 10'unu kaybetti. Endonezya rupisinin değeri 1997 Uzakdoğu krizinden bu yana en düşük seviyeye gerilerken Hindistan para birimi, dolar karşısında daha önce hiç olmadığı kadar dezavantajlı duruma düştü.

Bloomberg analisti Marcus Ashworth, gelişmekte olan ülkeleri esaret altına alan söz konusu krizin 'bulaşıcı' olabileceği uyarısında bulundu. Uzman, 'Gelişmekte olan pazarların karşı karşıya kaldığı zorluklar yeni bir dönemece girdi. Bir zamanlar sadece belirli ülkelere özgü ve bu ülke sınırları içine hapsolmuş gibi görünen krizler şimdi başka ülkelere de sızıyor' dedi. Bankacılık sektörünün deneyimli ismi Ashworth, 'Bir ülkenin mali sorunları diğer ülkelerin de sorunu haline geldi, bu döngünün nasıl kırılacağını öngörmek zor' şeklinde konuştu. HABER MERKEZİ

