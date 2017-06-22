Sağlık Bakanlığınca, Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'ndaki gıda zehirlenmesi şüphesiyle ilgili ön incelemenin tamamlandığı, klinik bulgular, hastalardan alınan örnekler ve epidemiyolojik analiz sonuçlarına göre olayın bir besin zehirlenmesi olduğunun tespit edildiği bildirildi. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kışladaki gıda zehirlenmesi şüphesi kamera kayıtlarından da elde edilen veriler ışığında yapılan değerlendirmede, olayın besinlerin pişirilme sürecindeki hazırlık aşamasından kaynaklandığı belirlenmiştir" ifadelerine yer verildi. AA
Manisa’daki askerler gıdadan zehirlenmiş
Sağlık Bakanlığı, Manisa'daki kışladaki gıda zehirlenmesi şüphesiyle ilgili ön incelemenin tamamlandığını, olayın bir besin zehirlenmesi olduğunu açıkladı
22 Haziran 2017 Perşembe 17:18
Bu haber kez okundu.