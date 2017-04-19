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Mantar toplamaya gitti cesedi bulundu

Denizli'nin Kale ilçesinde dağlık araziye mantar toplamaya giden adamın cesedi bulundu

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Mantar toplamaya gitti cesedi bulundu

Denizli’nin Kale ilçesi Kırköy Mahallesinde yaşayan Oğuzhan Bedil (43) dün öğle saatlerine doğru kuzu göbeği mantarı toplamak için evden ayrıldı. Dağlık araziye giden ve akşam saatlerine kadar kendisinden haber alamayan Bedil’in yakınları bölgede arama çalışması başlattı. Akrabaları tarafından bulunan Bedil’in cesedi Kale Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Evli ve iki çocuk babası Bedil’in, otopsinin ardından kalp krizinden öldüğü belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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