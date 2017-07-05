Mardin'de Süryani krizi!

Mardin'deki Mor Gabriel Manastırı Vakfı Başkanı Kuryakos Ergün, mallarının bir an önce geri iade edilmesi çağrısı yaparak, “Binlerce yıldır kullandığımız kiliselerimiz, manastırlarımız, kutsallarımız, mezarlıklarımız ve bunlara bağlı diğer gayrimenkullere en konulmasından dolayı şoktayız. Beklenmeyen bir şeydi. Bir yanlışlık olmuşsa düzeltilmesini istiyoruz” dedi.

Süryaniler tespit ettikleri mülklerle ilgili dava açmaya devam ediyor. Türkiey'de 2008 yılına kadar azınlıkların mülk edinme hakkı yoktu. AK Parti Hükümeti, çıkardığı bir yasayla bu durumu değiştirdi. Bu nedenle Süryanilere ait taşınmazlar köy tüzel kişiliği adına kayıtlıydı. Köyler de valilik sınırları içindeydi.

Ancak Mardin Büyükşehir statüsü kazanınca, köyler tüzel kişiliğini kaybederek mahalleye dönüştü. Yasa gereği köylere ait malların da tasfiye edilmesi gerekiyordu. Mardin Valiliği bünyesinde Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu, mülklerin tasfiyesine başladı. Bu kapsamda Süryanilere ait mallar da Hazine’ye devredildi.

Mor Gabriel Manastırı Vakfı bu karara itiraz etti. Ancak itirazları reddeden Tasfiye Komisyonu mülkiyeti hazineye aktarılan kilise ve manastırları Diyanet İşleri Başkanlığı’na tahsis etti. Mezarlıklar ise Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne devredildi.

HABER MERKEZİ