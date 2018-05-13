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Marmaris yolunda ölen anneler anıldı

Muğla'da, İzmir'in Buca ilçesinden Anneler Günü programı için Marmaris'e gidenleri taşıyan tur midibüsünün devrilmesi sonucu 24 kişinin yaşamını yitirdiği Sakar Geçidi mevkiine karanfil bırakıldı, dua edildi

13 Mayıs 2018 Pazar 17:58
Marmaris yolunda ölen anneler anıldı

Anneler Günü etkinlikleri kapsamında, geçen yıl 13 Mayıs'taki kazada ölen 21’i kadın 24 kişi için anma etkinliği düzenlendi. Kazanın yaşandığı yere karanfil bırakılarak yaşamını yitirenler için dua edildi. Muğla'da geçen yıl 13 Mayıs'ta meydana gelen kazada, Anneler Günü programı için İzmir Buca'dan Marmaris'e gitmek üzere yola çıkanları taşıyan midibüs, Sakar Geçidi'nde şarampole yuvarlanarak 15 metre aşağıdan geçen karayoluna düşmüştü. Kazada 24 kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi yaralanmıştı.

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