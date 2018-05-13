Marmaris yolunda ölen anneler anıldı

Anneler Günü etkinlikleri kapsamında, geçen yıl 13 Mayıs'taki kazada ölen 21’i kadın 24 kişi için anma etkinliği düzenlendi. Kazanın yaşandığı yere karanfil bırakılarak yaşamını yitirenler için dua edildi. Muğla'da geçen yıl 13 Mayıs'ta meydana gelen kazada, Anneler Günü programı için İzmir Buca'dan Marmaris'e gitmek üzere yola çıkanları taşıyan midibüs, Sakar Geçidi'nde şarampole yuvarlanarak 15 metre aşağıdan geçen karayoluna düşmüştü. Kazada 24 kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi yaralanmıştı.