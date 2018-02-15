Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
116226
ALTIN
163.943
DOLAR
3.7702
STERLİN
5.2999
EURO
4.7077

Mattis'den Türkiye'ye skandal teklif

Brüksel'de Türk mevkidaşı Canikli ile görüşen ABD Savunma Bakanı Mattis, "YPG'yi ayırıp, PKK'ya karşı savaştıralım" şeklinde skandal bir teklifte bulundu. Bakan Canikli, YPG ile ilişkilerini sonlandırmada ABD tarafında bir kararlılık görmediğini açıkladı

15 Şubat 2018 Perşembe 17:54
Mattis'den Türkiye'ye skandal teklif

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, NATO Savunma Bakanları toplantısına katılmak üzere geldiği Brüksel'de ABD Savunma Bakanı James Mattis'le yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamalar yaptı.

Bakan Canikli, "ABD'den PYD/YPG'ye verdikleri her türlü desteği sonlandırmalarını, Suriye Demokratik güçleri (SDG) bünyesinden bu yapının çıkartılmasını talep ettik ve müttefik gibi davranmasını istedik" ifadelerini kullandı.

Bakan Canikli, PYD/YPG'nin, PKK'nın organik bir parçası olduğunu belgeleriyle ABD Savunma Bakanı Mattis'e aktardığını da bildirdi.

Bakan Canikli şunları söyledi: "ABD Savunma Bakanı Mattis ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede, YPG terör örgütüne verdikleri desteğin PKK'nın güçlenmesine sebep olduğunu belirttik ve bu ilişkinin sonlandırılmasını istedik ve SDG bünyesinden bunun çıkartılmasını istedik. Geldiğimiz an itibariyle PYD/YPG'nin PKK'nın organik bir parçası olduğuna yönelik bir şüphe kalmamıştır. Bunu Mattis'e dökümanlarıyla birlikte aktardık. Ayrıca Amerikan yetkililerin ve resmi makamlarının da YPG/PYD'nin PKK'nın Suriye milisleri olduğu yönünde açıklamalarını da kendisine hatırlattım. ABD'nin müttefikiyle çalışması gerektiği ve doğru yöntemin bu olduğunu kendisine yönelttik. Mattis'in yaklaşımı, bu örgütü PKK'dan ayırabilecekleri ve PKK'ya karşı savaştırabilecekleri şeklinde bir açıklaması oldu. Bunun gerçekçi ve rasyonel bir yaklaşım olmadığını, PYD ve YPG'nin PKK'dan ayrılmasının mümkün olmadığını kendilerine söyledik. Onlar da PYD/YPG'yi PKK'dan ayırabilecekleri yönünde bir kabulleri var. Ancak biz bunun mümkün olmadığını düşünüyoruz. YPG'nin SDG içerisinden tamamen ayıklanması gerektiğini ifade ettik. SDG'nin Arap unsurlar tarafından yönetildiğini söylemesi üzerine, SDG'nin YPG tarafından yönetildiğini ve diğer unsurların göstermelik olduğunu ortaya koyduk."

'ABD, YPG'den vazgeçmeye isteksiz'

"Zeytin Dalı Operasyonu'muzun DEAŞ'la mücadeleyi olumsuz etkilemeyeceğini onlarla paylaştık" diyen Canikli, "PYD/YPG terör örgütünün DEAŞ'la yakın ilişkide olduğunu ve bazı DEAŞ unsurlarını Türkiye'ye karşı kullandığını Mattis'le paylaştık. Sayın Mattis, bunun mümkün olmadığını ve PYD'nin DEAŞ'la gireceği ittifakın kendi sonu olduğunu bileceği için böyle bir riske girmeyeceğini söyledi. Rakka'da somut olarak dünyanın gözü önünde DEAŞ'lı teröristlerin serbest bırakıldığını kendisine söyledik. PYD ve YPG'nin DEAŞ'la yakın ilişkide olduğunu Sayın Mattis'le paylaştık. Sonuç olarak ABD'nin Türkiye'nin terörle mücadelesine saygı duyduklarını ve anlayışlı olduklarını ifade ettiler. PKK terör örgütüyle Irak'ta yapılan mücadelede bundan sonra aktif destek vereceklerini ifade etti. YPG ile ilişkilerini sonlandırmada bir kararlılık görmedim" dedi.

Mattis de konuştu

ABD Savunma Bakanı James Mattis ise mevkidaşı Canikli'yle görüşmesine ilişkin, "Türkiye ile iletişim kanallarımız açık. Ortak bir zemin bulduğumuzu düşünüyorum aynı şekilde Türkiye ile aynı fikirde olmadığımız bazı noktalar var" açıklamasını yaptı.

"DAEŞ'i yenilgiye uğratmak için Roma'da Türk mevkidaşımda derin bir görüşme yaptık" diyen Mattis, "Meşru güvenlik kaygılarının karşılanması için çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
MattisNurettin CanikliTürkiyeYPGPKKSuriyeAfrin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Atatürk’ün yolu yolumuz olmalı'
'Atatürk’ün yolu yolumuz olmalı'
Yasaklı mayınlar Afrin'de çıktı
Yasaklı mayınlar Afrin'de çıktı
Tillerson Ankara'ya gelmeden açıkladı
Tillerson Ankara'ya gelmeden açıkladı
ABD'den şok adım! Sınırı PKK ile koruyacak!
ABD'den şok adım! Sınırı PKK ile koruyacak!
Kaldı 6 bin 500 terörist
Kaldı 6 bin 500 terörist
Coniden net itiraf!
Coniden net itiraf!
S-400'de ikinci anlaşma yolda
S-400'de ikinci anlaşma yolda
Berk, ‘Haydar Baş'ı dinleme zamanı’
Berk, ‘Haydar Baş'ı dinleme zamanı’
Hulusi Akar tanık oldu
Hulusi Akar tanık oldu

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim