Mattis'den Türkiye'ye skandal teklif

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, NATO Savunma Bakanları toplantısına katılmak üzere geldiği Brüksel'de ABD Savunma Bakanı James Mattis'le yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamalar yaptı.

Bakan Canikli, "ABD'den PYD/YPG'ye verdikleri her türlü desteği sonlandırmalarını, Suriye Demokratik güçleri (SDG) bünyesinden bu yapının çıkartılmasını talep ettik ve müttefik gibi davranmasını istedik" ifadelerini kullandı.

Bakan Canikli, PYD/YPG'nin, PKK'nın organik bir parçası olduğunu belgeleriyle ABD Savunma Bakanı Mattis'e aktardığını da bildirdi.

Bakan Canikli şunları söyledi: "ABD Savunma Bakanı Mattis ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede, YPG terör örgütüne verdikleri desteğin PKK'nın güçlenmesine sebep olduğunu belirttik ve bu ilişkinin sonlandırılmasını istedik ve SDG bünyesinden bunun çıkartılmasını istedik. Geldiğimiz an itibariyle PYD/YPG'nin PKK'nın organik bir parçası olduğuna yönelik bir şüphe kalmamıştır. Bunu Mattis'e dökümanlarıyla birlikte aktardık. Ayrıca Amerikan yetkililerin ve resmi makamlarının da YPG/PYD'nin PKK'nın Suriye milisleri olduğu yönünde açıklamalarını da kendisine hatırlattım. ABD'nin müttefikiyle çalışması gerektiği ve doğru yöntemin bu olduğunu kendisine yönelttik. Mattis'in yaklaşımı, bu örgütü PKK'dan ayırabilecekleri ve PKK'ya karşı savaştırabilecekleri şeklinde bir açıklaması oldu. Bunun gerçekçi ve rasyonel bir yaklaşım olmadığını, PYD ve YPG'nin PKK'dan ayrılmasının mümkün olmadığını kendilerine söyledik. Onlar da PYD/YPG'yi PKK'dan ayırabilecekleri yönünde bir kabulleri var. Ancak biz bunun mümkün olmadığını düşünüyoruz. YPG'nin SDG içerisinden tamamen ayıklanması gerektiğini ifade ettik. SDG'nin Arap unsurlar tarafından yönetildiğini söylemesi üzerine, SDG'nin YPG tarafından yönetildiğini ve diğer unsurların göstermelik olduğunu ortaya koyduk."

'ABD, YPG'den vazgeçmeye isteksiz'

"Zeytin Dalı Operasyonu'muzun DEAŞ'la mücadeleyi olumsuz etkilemeyeceğini onlarla paylaştık" diyen Canikli, "PYD/YPG terör örgütünün DEAŞ'la yakın ilişkide olduğunu ve bazı DEAŞ unsurlarını Türkiye'ye karşı kullandığını Mattis'le paylaştık. Sayın Mattis, bunun mümkün olmadığını ve PYD'nin DEAŞ'la gireceği ittifakın kendi sonu olduğunu bileceği için böyle bir riske girmeyeceğini söyledi. Rakka'da somut olarak dünyanın gözü önünde DEAŞ'lı teröristlerin serbest bırakıldığını kendisine söyledik. PYD ve YPG'nin DEAŞ'la yakın ilişkide olduğunu Sayın Mattis'le paylaştık. Sonuç olarak ABD'nin Türkiye'nin terörle mücadelesine saygı duyduklarını ve anlayışlı olduklarını ifade ettiler. PKK terör örgütüyle Irak'ta yapılan mücadelede bundan sonra aktif destek vereceklerini ifade etti. YPG ile ilişkilerini sonlandırmada bir kararlılık görmedim" dedi.

Mattis de konuştu

ABD Savunma Bakanı James Mattis ise mevkidaşı Canikli'yle görüşmesine ilişkin, "Türkiye ile iletişim kanallarımız açık. Ortak bir zemin bulduğumuzu düşünüyorum aynı şekilde Türkiye ile aynı fikirde olmadığımız bazı noktalar var" açıklamasını yaptı.

"DAEŞ'i yenilgiye uğratmak için Roma'da Türk mevkidaşımda derin bir görüşme yaptık" diyen Mattis, "Meşru güvenlik kaygılarının karşılanması için çalışıyoruz" şeklinde konuştu.