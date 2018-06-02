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Mayısta en fazla ıspanağın fiyatı arttı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla Mayıs 2018'de İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünlerin, fiyatları ve değişim oranları açıklandı

02 Haziran 2018 Cumartesi 11:38
Mayısta en fazla ıspanağın fiyatı arttı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla Mayıs 2018'de İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünlerin, fiyatları ve değişim oranları açıklandı.

Buna göre, geçen ay İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 116’sının perakende fiyatı artarken, 29 ürünün fiyatı düştü, 97 ürünün fiyatı ise değişmedi. Mayıs ayında, yaş kuru sebze ve meyveler grubunda yer alan ıspanak, yüzde 24.83 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Fiyatlarında artış yaşanan diğer ürünler, aynı gruptan yüzde 20.22 ile soğan, yüzde 17.82 ile bakla, kadın giyimi grubundan yüzde 17.08 ile kadın bluzu ve yüzde 16.53 ile fuel-oil oldu. Aynı dönemde yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan sivri biber, yüzde 38.15 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu. Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler, aynı gruptan yüzde 32.82 ile erik, kültür eğitim ve eğlence harcamaları grubundan yüzde 31.41 ile maç giriş bilet ücreti, yine gıda harcamaları grubunda yüzde 22.55 ile taze fasulye ve yüzde 20.10 düşen bezelye oldu. AA

Anahtar Kelimeler:
ıspanak
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