Meclis, 15 Temmuz’da özel gündemle toplanacak

Genel Kuruldaki toplantıya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Erdoğan, Meclise ilk bombanın atıldığı saat olan 16 Temmuz 02.32'de TBMM Şeref Kapısı önündeki etkinliğe de katılarak, vatandaşlara hitap edecek. TBMM Halkla İlişkiler Binasında da 21. Dönem AK Parti Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, 15 Temmuz'a ilişkin yaptığı yağlı boya tabloları sergilenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yapılacak olan etkinlik, Meclis Şeref Kapısı önündeki alana kurulacak olan dev ekranlardan canlı verilecek. AA