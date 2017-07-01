Meclis komisyonları tatilde de çalışacak Bazı komisyonların, Meclis'in tatilde olduğu ve ara verdiği dönemlerde de çalışmasına ilişkin TBMM kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon ile Anayasa, Adalet, Kamu İktisadi Teşebbüsleri, Dilekçe, İnsan Haklarını İnceleme, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonları, Meclis tatilde olduğu ve ara verdiği dönemlerde de mesai yapacak.

01 Temmuz 2017 Cumartesi 16:59 Bu haber kez okundu.