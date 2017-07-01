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Meclis komisyonları tatilde de çalışacak

Bazı komisyonların, Meclis'in tatilde olduğu ve ara verdiği dönemlerde de çalışmasına ilişkin TBMM kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon ile Anayasa, Adalet, Kamu İktisadi Teşebbüsleri, Dilekçe, İnsan Haklarını İnceleme, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonları, Meclis tatilde olduğu ve ara verdiği dönemlerde de mesai yapacak.

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Meclis komisyonları tatilde de çalışacak

Bu arada Resmi Gazete'de, TBMM'nin çalışmalarına 28 Haziran 2017 Çarşamba gününden başlamak üzere 2 gün, 4 Temmuz 2017 Salı gününden itibaren 10 gün süreyle ara verilmesi ile 1 Temmuz 2017 günü tatile girmesi gereken Meclis'in tatile girmemesine ve çalışmasına devam etmesine ilişkin 17 Haziran 2017 tarihli Genel Kurul kararları da yer aldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Mahir Ünal, Meclis İç Tüzüğü'nde değişiklik yapılmasına ilişkin teklifin Anayasa Komisyonunda 11 Temmuz'da görüşülmeye başlanacağını açıklamıştı. AA

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