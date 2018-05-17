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Meclis'te 27 bin yazılı soru önergesi verildi

TBMM, 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacak olan 27'nci Dönem Milletvekili genel seçimine ilişkin kesin sonuçların TBMM iç tüzüğünün 3. Maddesine göre Yüksek Seçim Kurulu'nca ilanını takip eden 3'ncü günü toplanmak üzere çalışmalarını sona erdirdi

17 Mayıs 2018 Perşembe 18:28
Meclis'te 27 bin yazılı soru önergesi verildi

1 Kasım 2015 Tarihi ile 16 Mayıs 2018 tarihi arasında Milletvekillerinin çalışma performansları da açıklandı. TBMM Meclis Çalışmalarında işleme alınan 550 milletvekilinin sözlü önerge toplamı 1596 olurken bu önergelerin 1082 sini tek başına CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in verdiği ortaya çıktı.

Bakanlar ise toplam 568 sözlü soru önergesine yanıt verdi ve Ömer Fethi Gürer’in çoğunluğu oluşturduğu sorularını bir saat boyunca TBMM kürsüsünden yanıtladılar. Seçildiği 1 Kasım 2015 tarihinden bu yana, 1082 sözlü soru önergesinin yansıra TBMM’nde 550 milletvekilinin Bakanlara sorduğu 27 bin 567 yazılı önergesinin de 4 bin 80’i Ömer Fethi Gürer tarafından verildi.

Toplamda 5 bin 162 soru önergesinin sahibi olan Ömer Fethi Gürer, bu süre içinde 122 kanun teklifi ve 182 araştırma önergesi verdi. Gürer’in, kanun teklifleri, araştırma ve soru önergelerinin yanı sıra, genel kurul ve komisyon konuşmaları ile ve meclise devamlılığı ile TBMM’nin en çalışkan milletvekilleri arasındaki yerini aldı.
YENİ MESAJ/ANKARA

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