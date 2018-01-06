'Meclis'teki vekiller Haydar Baş'ın kitabını konuşuyor'

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Prof.Dr. Haydar Baş'ın 'Hoş Geldin Atatürk' kitabı ilgi odağı olmaya devam ediyor. Siyaset dünyası da BTP liderinin kitabıyla buluşuyor.

BTP İzmir İl Başkanı Adem Birinci ve BTP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Mehmet Dinç, BTP Lideri'nin yeni kitabını CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel'e takdim etti.

Prof.Dr. Haydar Baş'ın bu kitapla büyük bir boşluğu doldurduğunu ifade eden Sertel, şu ifadeleri kullandı: "Ben Sayın Prof. Dr.Haydar Baş'a teşekkür ediyorum. Hoş Geldin Atatürk eseriyle Mustafa Kemal Atatürk'ün ne kadar dinine ve ülkesine bağlı, ne kadar yurt sever bir insan olduğunu anlatmış. Bu kitabı birkaç kez okumak isterim. Erzurum Kongresi'ni, Sivas Kongresi'ni bütün o milli mücadele içindeki Atatürk davaranışlarını bu kitaptan öğreneceğim. Bu kitapla büyük bir eksiklik giderildi diye düşünüyorum, bunun için de Haydar Baş'a teşekkür ediyorum. Bu kitaptan Meclis'teki diğer arkadaşlarımızda bahsediyor. Herkesin bu kitabı okumasını tavsiye ediyorum. Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik saldırıların yoğunlaştığı, haksız, hukuksuz, mesnetsiz saldırıların olduğu bir dönemde Haydar Baş gibi bir Hocamızın bu çalışması onlara bir ders verecektir, diye düşünüyorum. Haydar Baş Atatürk'e saldırılanlara karşı büyük bir ders vermiştir bu kitabıyla. Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye'nin kurtuluşunda, emperyalizme karşı mücadelemizde , bağımsız Türkiye'nin yaratılmasında en önemli değerimizdir. o bizi birarada tutandır, Türkiye'nin birlik harcıdır. Bu kardeşliğimizi bozmak isteyenlere karşı da Atatürk'ün duruşu, milliyetçiliği, ulus devlet anlayışı çok önemlidir."

‘Haydar Baş hocama teşekkür ediyorum’

BTP Malatya İl Başkanı Mehmet Kutlu ve teşkilat mensupları BTP Lideri Prof. Dr. Haydar Baş’ın yeni kitabı 'Hoş Geldin Atatürk' ü Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi Vakfı Genel Başkanı Hasan Meşeli’ye takdim etti.

Hasan Meşeli, Prof. Dr. Haydar Baş'ın 'Hoş Geldin Atatürk' eserine ilişkin olarak, “Çok memnun oldum, Türkiye’nin yetiştirmiş olduğu ender bilim adamlarından ilahiyatçı ve ekonomist sayın Prof. Dr. Haydar Baş hocamıza teşekkür ediyorum. Ben hocamızın kaleme aldığı muazzam bir eser olan ‘Hoş Geldin Atatürk’ kitabının büyük bir kısmını okudum. Özellikle Hz. Muhammed, Hz. Fatıma, Hz. Ali ve diğer Ehl-i Beyt imamlarıyla ilgili Türkiye tarihinde görülmemiş bir külliyat neşrederek bütün Ehl-i Beyt sevenlerinin istifadesine sunan Haydar Baş hocamızın 12 İmam’ın hayatının anlatıldığı Ehl-i Beyt külliyatını da aldım ve okudum.” dedi.

Hocamız ‘Hoş geldin Atatürk’ diyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ümüzle ilgili tarihi kayıtlarla dolu bir şaheser kaleme almış, bundan mutluluk ve gurur duyduğumu belirtmek istiyorum diyen Hasan Meşeli şöyle konuştu; “Eşsiz kahraman, büyük insan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e günümüz Türkiye’sinin ne kadar muhtaç olduğu bilinen bir gerçektir. Bu bakımdan tarihi kayıtlarla kaleme alınan bu eseri büyük bir zevkli ve şevkle okuyorum. Değerli bilim adamı, benim kadim dostum Prof. Dr. Haydar Baş hocamızı Malatya Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi Vakfı’nın kurucusu ve genel başkanı olarak canı gönülden kutluyorum tebrik ediyorum ve bu kitabı Türkiye’de herkesin okumasını tavsiye ediyorum.”

Tanju Özcan'dan BTP Lideri'ne teşekkür

CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan da 'Hoş Geldin Atatürk' kitabıyla tanışan siyasiler arasında.

BTP Bolu İl yönetiminden İsmail İnceayan Özcan'a Haydar Baş'ın kitabını hediye etti.

Hoş Geldin Atatürk kitabını alan Tanju Özcan, "Dikkatli bir şekilde okuyacağım. Bu kitabın devamında Hocam'ın Milli Ekonomi Modeli ve Sosyal Devlet eserlerini de bana ulaştıracaksınız ve ben onları da dikkatlice okuyacağım. Prof. Dr. Haydar Baş, bizim söylemlerini takip ettiğimiz ve değer verdiğimiz bir hocamız. Gerçekten de Hocamız, Hoş Geldin Atatürk kitabını ciddi bir araştırmayla yazmış. Kendisine selamlarımı, saygılarımı iletin" dedi.