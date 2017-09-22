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Meclis, yeni İçtüzükle mesaiye başlayacak

TBMM İçtüzüğü'nde Değişiklik Yapan İçtüzük Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda 27 Temmuz'da kabul edilmişti.

22 Eylül 2017 Cuma 15:36
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Meclis, yeni İçtüzükle mesaiye başlayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onaylamasının ardından değişen İçtüzük kuralları yürürlüğe girdi. Anayasa gereği çalışmalarına 1 Ekim'de başlayacak olan Genel Kurul'da, yeni İçtüzük kuralları geçerli olacak.

Buna göre, bütün partilerin üzerinde anlaştığı Danışma Kurulu önerileri üzerinde her gruba tanınan 10'ar dakikalık konuşma hakkı kalkacak. Danışma Kurulunda uzlaşma sağlanamadığı durumlarda partilerin, kendi  gündemlerine ilişkin getirdiği grup önerileri üzerindeki konuşma sürelerinde de kısıtlamaya gidilecek.

 Grup önerileri üzerinde her parti grubuna tanınan 10'ar dakikalık süre, öneriyi veren gruptan bir milletvekiline 5 dakika, diğer gruplara ise 3'er dakikayla sınırlandırılacak. Süresinde komisyonda gündeme alınmayan tasarı ve tekliflerin, Genel Kurul'da doğrudan gündeme alması üzerinde komisyon, hükümet ve teklif sahibi 5'er  dakikayı geçmemek üzere söz alabilecek.

 Bunun dışında bir milletvekiline daha tanınan konuşma hakkı, yeni İçtüzükle uygulamadan kalktı. Her hafta salı günü, farklı partilerden bir milletvekili bu istemde bulunabilecek. Bir milletvekili, bir yasama yılında birden fazla teklifin doğrudan gündeme alınmasını talep edemeyecek. TBMM Genel Kurulu'nda, genel görüşme ve Meclis araştırması önergelerinin özetleri okunmayacak.

Anayasa değişiklikleri hariç, kanun tasarı ve tekliflerinin  maddelerinin oylanmasında artık açık oylama talebinde bulunulamayacak. Tasarı ve tekliflerin tümünün oylamasında, en az 20 milletvekilinin talebi halinde açık oylama yapılabilecek. Aksi halde bu oylamalar ve maddelerin oylamaları işaret oyuyla yapılacak.

AA

Son Güncelleme: 22.09.2017 19:40
Anahtar Kelimeler:
Yeni IçtüzükTbmm
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