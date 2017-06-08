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Meclis’te iç tüzük zirvesi

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, anayasa değişikliğinin ardından TBMM İç tüzüğü'nde yapılması gereken değişiklikler için 4 partinin grup başkanvekilleriyle bir araya geldi

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Meclis’te iç tüzük zirvesi

TBMM Başkanı Kahraman, TBMM İçtüzüğü'nde yapılacak değişiklikte iki yöntem benimsenebileceğini belirterek, "İlk aşamada intibak düzenlemeleri yapılabilir. İkinci aşamada, 2019'a kadar olan sürede yepyeni bir içtüzük yapılabilir" dedi. TBMM Başkanı Kahraman, Meclis İçtüzüğü'nün değiştirilmesi konusunda daha önce de çeşitli çalışmaların olduğunu ancak tamamlanamadığını anımsatarak, "Yeni bir şevk, heyecan ve gayret ile bu çalışmayı tekrar başlatmaktayız" dedi. Kahraman, açıklamalarının ardından TBMM İçtüzüğü'nde yapılması gereken değişiklikler için 4 partinin grup başkanvekilleriyle bir araya geldi. Kahraman'ın başkanlığındaki toplantıya, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu katıldı. AA

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