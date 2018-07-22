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Mecliste iki kritik gündem

Meclis, tatile girmeden önceki haftada, terörle mücadele ile bedelli askerlik teklifleri için yoğun mesai yapacak

22 Temmuz 2018 Pazar 16:15
Mecliste iki kritik gündem

TBMM Genel Kurulu, yoğun mesaisini önce terörle mücadelede yeni düzenlemeler içeren teklif için harcayacak. Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin Genel Kurulda görüşülmesine 23 Temmuz Pazartesi günü başlanacak.

Teklife göre, valiler, kamu düzeni veya güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulduğu ya da bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu hallerde, 15 günü geçmemek üzere ildeki belirli yerlere girişi ve çıkışı kamu düzeni ya da kamu güvenliğini bozabileceği şüphesi bulunan kişiler için sınırlayabilecek. Valiler, belli yerlerde veya saatlerde kişilerin dolaşmalarını, toplanmalarını, araçların seyirlerini düzenleyebilecek veya kısıtlayabilecek; ruhsatlı da olsa her çeşit silah ve merminin taşınması ve naklini yasaklayabilecek.

Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya karşı suçlar ile TMK kapsamına giren suçlar bakımından gözaltı süresi, 3 yıl boyunca yakalama anından itibaren 48 saati, toplu olarak işlenen suçlarda ise 4 günü geçemeyecek. Gözaltı süresi en fazla 2 defa uzatılabilecek, karar ise hakim tarafından verilecek.

Yüzbinlerce genç bedelli teklifini bekliyor

Meclis'in yoğun mesai harcayacağı diğer teklif ise yüzbinlerce gencin merakla beklediği bedelli askerlik teklifi olacak. Teklif, yarın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda ele alınacak, daha sonra Genel Kurul gündemine gelecek. Teklifle, uluslararası sektör dinamiklerine uyum sağlanacak ve yasa dışı alanlarda oynanan bahisler yasal zemine çekilecek.

Bu amaçla, ikramiye oranının brüt üst sınırı yüzde 59'dan yüzde 83'e çıkarılacak. Böylece, hem yasa dışı bahisle ticari açıdan etkin mücadele edilecek hem de söz konusu alandan elde edilen kamu geliri kaybı önlenmiş olacak.

Sağlık turizminden döviz geliri sağlamak, kamu ve özel sektörün sağlık turizmine yönelik faaliyetlerini desteklemek ve koordine etmek amacıyla şirket kurulacak.
Meclis, bu haftaki yoğun mesaisinde hafta içi çalışmaların tamamlanmaması halinde ara vermeden hafta sonu da çalışacak. TBMM, çalışmalarını tamamladıktan sonra, 1 Ekim Pazartesi gününe kadar tatile girecek. HABER MERKEZİ

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Meclis
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