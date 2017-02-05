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Meclis’te mesai başlıyor

TBMM Genel Kurulu, iki haftalık aranın ardından 7 Şubat Salı günü toplanacak.

05 Şubat 2017 Pazar 18:54
Meclis’te mesai başlıyor
Genel Kurulun, AK Parti'nin Anayasa Değişiklik Kanunu'nun görüşmelerinin tamamlanmasının ardından, 29 Ocak Pazar günü çalışmalarına iki hafta ara verilmesi kararı alınmıştı. İki haftalık sürenin tamamlanmasının andından Genel Kurul, 7 Şubat Salı günü saat 15.00'te toplanacak. Genel Kurulda, sıradaki kanun tasarı ve teklifleri ile bazı uluslararası anlaşmaların görüşülmesi öngörülüyor. 7 Şubat Salı günü, siyasi partiler grup toplantılarını da gerçekleştirecek. 8 Şubat Çarşamba günü TBMM Dışişleri Komisyonunda, uluslararası anlaşmaların uygun bulunmasına dair 10 tasarı ele alınıcak. TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyeliği görevinden istifa eden CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in 'haberleşme giderleriyle' başlayan tartışmalar da Meclis gündeminde olacak. Toplanması beklenen TBMM Başkanlık Divanında, haberleşme giderlerine üst limit getirilip getirilmemesi konusu ele alınacak. AA
Son Güncelleme: 05.02.2017 18:57
Anahtar Kelimeler:
TBMM Dışişleri KomisyonuMeclis’te Mesai BaşlıyorTBMM Genel Kurulu
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