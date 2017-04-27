Mehmet Garaçoğlu'na son görev

Bursa'da Salı gecesi geçirdiği rahatsızlık sonucu Hakk'a yürüyen Bağımsız Türkiye Partisi MYK üyesi Mehmet Garaçoğlu, Trabzon'un Akçaabat İlçesi'nde binlerce kişinin katıldığı cenaze merasimiyle defnedildi.
Garaçoğlu'nun cenazesine başta BTP Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş olmak üzere parti kurmayları, partililer, her kesimden vatandaşlar ve aile efradı katıldı.
1962 yılında Trabzon'da dünyaya gelen Garaçoğlu, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden mezun olmuş, bir dönem de Kimya öğretmenliği yapmıştı.
Mehmet Garaçoğlu evli ve 3 çocuk babasıydı.