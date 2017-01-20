Mehmet Şimşek'ten Beşar Esad çıkışı!

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, İsviçre'nin Davos kentinde yapılan Dünya Ekonomi Forumu'nda katıldığı paneldeki konuşmasında Suriye Devlet Başkanı Esad'a ilişkin "Türkiye, artık Esad'sız bir anlaşmada ısrar edemez, bu gerçekçi de değil" açıklamasında bulundu.



Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, İsviçre’nin Davos kentinde yapılan Dünya Ekonomi Forumu’nda konuşma yaptı. Reuters'ın haberine göre; Şimşek, ‘sahadaki durumun dramatik şekilde’ değiştiğini kaydederken, “Türkiye, artık (Suriye Devlet Başkanı Beşar) Esad'sız bir anlaşmada ısrar edemez, bu gerçekçi de değil” dedi.

Öte yandan Şimşek, AP’nin aktardığına göre, 23 Ocak’ta Kazakistan’ın başkenti Astana’da yapılacak Suriye görüşmeleriyle ilgili de ‘büyük umutları’ olduğunu belirtti.

Astana’ya gidecek Türkiye heyetinde kimlerin yer alacağının henüz belirlenmediğini belirten Şimşek, “Diğer ülkelerden katılanları göz önünde tutarak gereğince karar vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Şimşek, Astana formatının Cenevre formatının yerini alıp alamayacağı yönündeki soruya ise “Geniş kapsamlı bir anlaşma geniş kapsamlı bir katılımı da gerektirir. Ancak başarılı olunması için sahada eli güçlü olanlarla başlangıç yapılabilir” yanıtını verdi.

HABER MERKEZİ