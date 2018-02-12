Mehmetçiğe 4 bin 500 yeni silah

MKEK Silah Fabrikası'ndaki törende konuşan MKEK Silah Fabrikası Müdürü Mehmet Ocakçıoğlu, bugün fabrikalarından en kapsamlı ve yüksek miktarda silah sevkiyatının yapıldığını kaydetti.

Üretimi tamamlanan 4 bin 500 MPT-76'yı Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim etmek üzere dualarla göndereceklerini anlatan Ocakçıoğlu, "Geçtiğimiz hafta sonu işçilerimiz Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e destek olmak amacıyla bir gün ücretsiz olarak çalıştı. Bunun için bütün işçi kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bugünkü 4 bin 500 teslimatla toplam 11 bin sevkiyat yapmış oluyoruz. Mart ayı sonunda 5 bin, nisan veya mayıs sonunda da 4 bin adetlik sevkiyatı yaparak 20 bin kapasitemizi tamamlamış olacağız" diye konuştu.

Konuşmalar sonrası MPT-76 ile gösteri atışları yapıldı. Duaların ardından 5 tır dolusu MPT- 76, Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmek üzere yola çıkarıldı.

AA