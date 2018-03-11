Mehmetçiği gören YPG/PKK Apo'yu bırakıp kaçtı

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Türk Silahlı Kuvvetlerince Zeytin Dalı Harekâtı'nın başlangıcından bu yana 3300 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin'de 13 köyü daha YPG/PKK'dan temizledi. TSK ve ÖSO, Afrin'in kuzeydoğusundaki Şeran beldesine bağlı Kara Tepe ve Kastel Keçik köyleri ile Afrin ilçe merkezine bağlı Halidiye, Culbul köyleri ve Cinderes beldesine bağlı Kane Kauer köyünü terörden arındırdı.

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekâtın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de 5'i belde merkezi, 148'i köy, 31'i kritik nokta olmak üzere toplam 184 bölgeyi kontrolüne aldı. Bu arada stratejik Bableit Havaalanı terör örgütünden temizlendi.

Afrin merkezde yığınak yapmışlar

YPG/PKK'nın yığınak ve savunma hatları, büyük ölçüde Afrin ilçe merkezinde bulunuyor. Beldelerdeki sivilleri canlı kalkan yapabilmek için nüfusu zorla ilçe merkezine yönlendiren örgüt, merkezden Beşşar Esad rejimi ve askeri muhaliflerin kontrolündeki bölgelere gitmek isteyen Arap ve Kürt nüfusa ise engel oluyor. Sivillerin alıkonulması, Birleşmiş Milletler'den de tepki görüyor.

Merkeze son 2 kilometre

TSK ve ÖSO birlikleri, harekat kapsamında Afrin ilçe merkezine ilerlemeye devam ederken, ilçe merkezinin 2 kilometre kuzeydoğusundaki '135. Alay' olarak bilinen askeri üs, teröristlerden temizlendi. Terör örgütü YPG/PKK'nın Afrin ilçe merkezinin çevresindeki en önemli askeri noktalarından birisi olan ve örgütün sözde özel kuvvetleri (HAT) tarafından kullanılan noktanın kısa bir çatışmanın ardından alınmasıyla teröristlere ağır darbe indirildi.

Ele geçirilen üste, yer altına inen tünel girişleri ile tepenin içindeki büyük bir mağaraya park edilmiş çok sayıda araç bulundu. Mağarada ayrıca çok sayıda askeri mühimmata rastlandı. '135. Alay' üssü, daha önce Beşşar Esad yönetimi tarafından kullanılıyordu. Suriye ordusunun bölgeden çekilmesiyle üs, örgütün en önemli askeri noktalarından biri haline gelmişti.

ABD eğitti

ABD'nin Fırat Nehri batısındaki HAT unsurlarına uzun süredir askeri eğitim verdiği biliniyor. Diğer taraftan, TSK ve ÖSO'nun ele geçirdiği YPG/PKK'ya ait askeri noktalarda karaborsa ve kaçakçılığa konu malzemeler bulunmaya devam ediyor. Son olarak Merani bölgesinde teröristlere ait bir binada yapılan aramalarda askeri malzemelerin yanı sıra koliler dolusu kaçak sigara ve karaborsada satılmak üzere bekletilen gıda maddeleri ele geçirildi.

Cinderes mayınlardan temizleniyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü YPG/PKK’dan kurtardığı Cinderes beldesinde mayın ve patlayıcı temizleme çalışmaları sürüyor.