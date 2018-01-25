Mehmetçik 7 düvele karşı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından hudutlarda, bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ üyesi teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak için 20 Ocak Cumartesi günü başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı" devam ediyor.

Harekat kapsamında, hava harekâtı ile terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 6 hedef imha edildi.

Harekat kapsamında şu ana kadar en az 303 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Yoğun çtışmaların yaşandığı Afrin'de TSK destekli ÖSO birliklerinin yeni hedefi ise Minnig Havalimanı. Birlikler bu stratejik hava limanına doğru ilerliyor.

Burseya Dağı'nda teröristlerden ele geçirilen mevzilere ilişkin ilk görüntüler de ortaya çıktı. Zeytin Dalı Harekatı sırasında yakalanan PYD/PKK'lı 7 terörist Hatay'a getirildi.

Afrin'e Haçlı akını

Çoğunluğunu PKK-PYD/YPG'li teröristlerin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Alman, ABD'li ve İngiliz militanların Türk Ordusu'na karşı savaşmak için Afrin'e gittiğini duyurdu.

PKK'nın Suriye kolu SDG'nin sözcüsü Redul Celil, Türk ordusuyla savaşan YPG'lilere destek için "ABD'li, İngiliz ve Alman'ın dışında Avrupa, Asya ya da Amerika'nın farklı ülkelerden gelenler olduğunu" belirtti.

Yabancı medyaya konuşan Celil, Afrin'e giden yabancı militanların sayısının "onlarca" olduğunu iddia etti.

ABD ağzındaki baklayı çıkardı!

ABD bir yandan Suriye'de hayata geçirmediği 'güvenli hat'tı uzun süredir bu konuda ısrar eden Türkiye’ye önerirken, diğer yandan da Ankara'nın Afrin'den çekilmesini tercih edeceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Milli Güvenlik Danışmanı Thomas Bossert, Davos’taki Dünya Ekonomik Forumu’nda Zeytin Dalı Harekâtı'nı değerlendirdi.

Türkiye'nin YPG'li teröristlerle çatışmamasını isteyen Bossert, Ankara’nın Afrin’den çekilerek çatışmadan uzak kalmasını tercih edeceklerini söyledi. ABD’nin askeri danışmanlarının bölgede olduğunu belirten Trump'ın danışmanı, "Herhangi bir yanlış anlaşılma ve hesaplamanın ağır sonuçları olabilir" dedi.

McGurk sessizliğini bozdu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki PYD mevzilerine başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili ABD'den gelen itirazlara,

ABD Başkanı Donald Trump'ın DEAŞ'la mücadele özel temsilcisi Brett McGurk de katıldı. Terör örgütü YPG'nin örgütlenmesi ve silahlanması aşamasında belirleyici kişi olan McGurk, Türkiye'nin Afrin'e yönelik olarak başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili olarak, "Yenilginin eşiğine gelen DEAŞ'a can verme riski taşıyor" yorumunu yaptı.

ABD Başkanı Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefon görüşmesinden sonra Beyaz Saray'ın yaptığı açıklamayı sosyal medya üzerinden paylaşan McGurk, operasyonla ilgili şu yorumu yaptı: "ABD artık yoğun şekilde gerilimi düşürmeye odaklanıyor. Türkiye'yle meşru güvenlik kaygıları doğrultusunda birlikte çalışmaya hazırız, ancak devam eden operasyon yenilginin eşiğine gelen DEAŞ'a can verme riski taşıyor."

Güvenilmez müttefikten 'güvenli bölge' önerisi

Fransa'nın başkenti Paris'te 24 Ocak'ta Türk mevkidaşı Çavuşoğlu'yla görüşen ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Ankara'ya Suriye'nin kuzeyinde 30 kilometrelik güvenli bir bölge kurulmasını teklif etmişti.

Bakan Çavuşoğlu daha sonra yaptığı açıklamada, PKK/PYD/YPG'li teröristlere DAEŞ’le mücadele gerekçesiyle silah veren ABD’yle güven ilişkisi yeniden kurulana kadar, bu konuların tartışılmasının doğru olmayacağını vurgulamıştı.

ABD'nin güvenli bölge önerisini dün değerlendiren Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ da "Washington'un bu noktaya gelmesi önemli. Ancak Türkiye ile ABD arasında güvensizlik var. ABD'nin söyledikleri başka icraatleri başka oluyor. ABD'nin söyledikleri sahada yankılanmıyor" dedi.

Bozdağ şöyle konuştu: "Artık sözle vakit geçirme dönemi bitmiştir, icraatın zamanıdır. Bizimle bir dayanışma içine ABD girmek istiyorsa, bunun yolu basit. Silah vermeyi durduracak, verdiği silahları toplayacak ve PYD/YPG teröristlerine 'Türkiye'ye karşı mücadele etmeyin, bu işi bırakın ve siz Fırat'ın doğusuna çekilin' diyecek. ABD yönetimi Türkiye ile karşı karşıya gelmeyi istemiyorsa ki istemiyor, biz de istemiyoruz Türkiye olarak, bunun yolu belli teröristlere verilen desteklerin kesilmesidir."

Şehitlerin isimleriyle vurdular

Mehmetçik, Zeytin Dalı Harekatı sırasında şehit düşen silah arkadaşlarını unutmadı.

Teröristlerce açılan atış sonucu şehit düşen Piyade Üsteğmen Oğuz Kağan Usta, Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın isimleri Mehmetçik tarafından 106 milimetrelik havan mühimmatına yazıldı.

Şehitlerin isimlerinin yazıldığı havan mühimmatı, yapılan atışla terörist grubun bulunduğu hedefi tam isabetle vurdu.