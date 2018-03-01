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Mehmetçik Afrin'de... 41 kere maşallah

Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG'li ve DEAŞ'lı teröristlere yönelik 20 Ocak'ta başlatılan 'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 41'inci güne girildi. Harekatın başlangıcından itibaren 2184 teröristin etkisiz hale getiren Mehmetçik, göz dolduran mücadesiyle 41 kere maşallah dedirtiyor

01 Mart 2018 Perşembe 01:17
Mehmetçik Afrin'de... 41 kere maşallah

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, Türkiye'nin sınır hattı ile bölgedeki güvenlik ve istikrarın sağlanması, bölge halkının teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarılması amacıyla Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG'li ve DEAŞ'lı teröristlere yönelik 20 Ocak'ta başlatılan 'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 41'inci güne girildi.

Şu ana kadar 120 civarında köy ve stratejik noktanın teröristlerden temizlenmesinin ardından Hatay ile Kilis sınırında oluşturulan hilal ile terör unsurlarının Türkiye'ye yönelik roket ve havanlı saldırıları sonlandırıldı. İç kesimlere ve teröristlerin denetimindeki beldelere ilerleyen güvenlik güçleri, bu bölgelerin de terör unsurlarından kısa sürede arındırılmasını hedefliyor.

 Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 2184 terörist etkisiz hale getirildi.

Serçe teröristleri 24 saat gözetliyor

Harekat kapsamında kısa süre önce teröristlerden arındırılan stratejik öneme sahip, yaklaşık 800 rakımlı Sakarkaya Tepesi'nde örgüt mensupları tarafından iş makineleriyle inşa edilen dev çukur ve tüneller, adeta kaleyi andırıyor.

Teröristlerin Kilis'in karşısındaki Burseya ile Darmık dağları arasındaki hakim tepeye savaş uçakları ve top atışlarından korunmak amacıyla yaklaşık 5 metre derinliğinde çukurlar kazdıkları, bunların içine de kalın beton duvarlarla tüneller inşa ettikleri ortaya çıktı.

YPG/PKK'lı teröristlerin Sakarkaya Tepesi'ni savunmak için oluşturduğu tünellerde patlayıcı arama çalışmalarının sona erdiği bildirildi. Öte yandan, ASELSAN tarafından üretilen gece görüntü alabilme kabiliyetine sahip "Serçe" isimli hava aracıyla Mehmetçik bölgeyi 24 saat izliyor.

Tünellerin bir bölümünün Türkiye sınırına doğru uzandığını dile getiren güvenlik kaynakları, teröristlerin buralardan ülkeye sızmayı amaçladıklarını ifade ediyor.

Son Güncelleme: 01.03.2018 01:23
Anahtar Kelimeler:
Zeytin DalıAfrinTSKMehmetçik
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