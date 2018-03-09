Mehmetçik Afrin merkezde

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Genelkurmay Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 20 Ocak'ta başlayan Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Afrin ilçe merkezi sınırları içine girdiğini ilan etti. Harekâtın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı da 3 bin 171 oldu.

TSK ve ÖSO, Afrin ilçe merkezinin kuzeydoğusundaki Şavarighat El Caviz ve Melkiye köylerini kurtardı. Söz konusu yerleşimler, Zeytin Dalı Harekâtı'nda ilçe merkezinde ele geçirilen ilk köyler oldu.

Kritik baraj ele geçirildi

TSK, Afrin ve Azez ilçelerine su sağlayan 17 Nisan Barajı da ele geçirildi. TSK, Afrin'in kuzeydoğusundaki Şeran beldesine bağlı Büyük Halobu köyünü de terörden arındırdı. Böylece 17 Nisan Barajı'nın bulunduğu nokta da ele geçmiş oldu.

Baraj göletinin batı kısımları ise halen teröristlerin işgalinde bulunuyor. 17 Nisan Barajı, Afrin'in kuzeyinde Şeran belde merkezinde bulunuyor. İlçe genelinde elektrik ve temiz su ihtiyacını karşılayan tek kaynak niteliğinde. 1977 yılında inşa edilen baraj, Şeran ve Afrin'in elektrik ihtiyacının yaklaşık üçte birini sağlıyor. YPG/PKK, 6 yıl önce Afrin'i ele geçirdiğinde bu barajdan, Suriye-Türkiye sınırında askeri muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesine gönderilen suyu da kesmişti.

Asıl mücadele başlıyor

YPG/PKK'nın yığınak ve savunma hatları, büyük ölçüde Afrin ilçe merkezinde bulunuyor. Beldelerdeki sivilleri canlı kalkan yapabilmek için nüfusu zorla ilçe merkezine yönlendiren örgüt, merkezden Beşar Esad rejimi ve askeri muhaliflerin kontrolündeki bölgelere gitmek isteyen Arap ve Kürt nüfusa ise engel oluyor. Sivillerin alıkonulması, Birleşmiş Milletler'den de tepki görüyor.

161 bölge temizlendi

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekâtın başından bu yana YPG/PKK'nın işgalindeki Afrin'de 5'i belde merkezi, 124'ü köy, 31'i kritik nokta olmak üzere toplam 161 bölgeyi kontrol altına aldı.