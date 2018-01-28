Mehmetçik Burseya'yı aldı

Suriye'nin Afrin kentinde terör örgütlerine karşı yürütülen Zeytin Dalı Harekatı 10'uncu gününe girdi.

Birkaç gündür devam eden olumsuz hava koşullarının biraz olsun düzelmesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile terör örgütü YPG-PYD/PKK arasında yoğun çatışmalara sahne olan Afrin'in kuzeydoğusundaki stratejik Burseya Dağı dün ele geçirildi.

Türk jetlerinin hava akını düzenlediği Burseya Dağı'ndaki teröristler yok edildi. Terör örgütünün hazırladığı 90 santimetre kalınlığında olduğu belirtilen beton koruganlar, mevziler ve birbirine bağlı beton tüneller de dün yoğun topçu ateşiyle yerle bir edildi.

Burseya Dağı'nın hem Kilis il merkezi hem de muhaliflerin kontrolündeki Azez'e bakan stratejik konumu sayesinde terör örgütü YPG-PYD/PKK, bu bölgelerdeki sivilleri havan, top ve füze saldırılarıyla hedef alıyordu.

Burseya Dağı ile beraber Afrin'in beş beldesinde 13'ü köy, biri köy altı yerleşim ve 4'ü stratejik tepe olmak üzere toplam 18 nokta örgütten kurtarılmış oldu.

TSK ve harekata destek veren ÖSO güçleri, harekatın önceki günlerinde Bülbül beldesine bağlı Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa köyleri ve Kürdo köy altı yerleşimi, Racu beldesinde Edamanli, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, 740.Tepe, Şeyh Hadid beldesinde Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak, Cinderes beldesinde de Hammam köyü ile Mersides Tepesi'ni ele geçirmişti.

ABD'nin mumu yatsıya kadar bile yanmıyor

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Cumartesi gecesi telefonda görüşen ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı General H.R. McMaster, PYD/YPG’ye silah verilmeyeceğini teyit etmişti. Bu açıklama ‘ABD geri adım mı atıyor’ şeklinde yorumlar yapılmasına neden oldu.

Ancak McMaster’in açıklamasının mürekkebi kurumadan ABD'den yapılan başka açıklamalarla silah verilmeye devam edeceği deklare edildi.

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon sözcüsü Ryan Dillon, Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) yapılan yardımlara ilişkin olarak, “DEAŞ'a karşı SDG'yi desteklemeyi sürdürüyoruz. Daha önce dile getirdiğimiz gibi şimdi de yineliyoruz; DEAŞ'a karşı mücadelede ihtiyaç olan silah ve aletleri sağlıyoruz. Bunu açık bir şekilde Türkiye’ye ilettik” açıklamasında bulundu.

Koalisyon güçlerinin Münbiç’te kalacağını vurgulayan Dillon, “Türkiye, koalisyon güçlerinin neden bu kentte olduğunu çok iyi biliyor. Münbiç, SDG’nin denetimi alında. Bu yüzden, aksi yönde talimat alana kadar orada faaliyet göstermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Dillon, Türkiye Münbiç’e operasyon düzenlerse çekilip çekilmeyeceklerine ilişkin olarak da "Henüz gerçekleşmeyen bir konu hakkında konuşamam” dedi.

Kısa süre önce Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin harekâtından sonra hedefin Münbiç olacağını yinelerken operasyonların Suriye-Irak sınırına kadar genişleyebileceğini söylemişti. Türkiye'den diğer yetkililer de ABD'ye 'askerlerini Münbiç'ten çek' çağrısında bulunmuştu.

500’e yakın sayıda terörist öldürüldü

Genelkurmay Başkanlığı, Zeytin Dalı Harekâtı’nın başlangıcından itibaren 484 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından hudutlarda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak amacıyla Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak üzere 20 Ocak saat 17.00'de başlatılan Zeytin Dalı Harekâtının devam ettiği belirtildi.

Harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçlerin hedef alındığı, sivil ve masumların zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyetin gösterildiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 484 olmuştur. Zeytin Dalı Harekatı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir."

Afrin neden önemli?

Afrin, Temmuz 2012'de PYD/PKK’ye geçmesiyle, örgütün iç savaş boyunca en fazla yuvalandığı alanlardan oldu.

Coğrafi yükseltileri nedeniyle Kilis'in merkezi ve Hatay'ın önemli bölümü Afrin'deki örgütün ateş menzilinde kalıyor. Örgüt, uzun yıllardır Amanos Dağları'nı Suriye'den Türkiye'ye sızmak için kullanıyor.

PYD/PKK, Suriye'nin kuzeybatısından Akdeniz'e çıkmak için de Afrin'e bel bağlıyor. Terör örgütü, Afrin üzerinden Fırat Kalkanı ve İdlib çatışmasızlık bölgesini de tehdit ediyor. Suriye topraklarının dörtte biri, Türkiye-Suriye sınırının da yüzde 65'i örgütün işgali altında bulunuyor.

'Azez ve Cerablus'ta kaymakamımız var'

Denizli'de konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ben İçişleri Bakanı olarak söylüyorum, Azez’de, Cerablus’ta, Marel’de bugün kaymakamımız var, emniyet müdürümüz var, jandarma komutanımız var" dedi.

Soylu şöyle konuştu: "Cerablus’ta, Marel’de, Azez’de, El Bab’da, 2 bin kilometrelik sınırda oluşturduğumuz huzur ile biz büyük bir milletiz. Biz onlara benzemeyiz. Ben İçişleri Bakanı olarak söylüyorum. Azez’de, Cerablus’ta, Marel’de bugün kaymakamımız var, emniyet müdürümüz var, bugün jandarma komutanımız var ve orada tesis ettiğimiz huzur ile birlikte orada yüz bine yakın insanın tekrar kendi toprakları ile buluşmalarını, o çocukların annelerinin, babalarının, dedelerinin hatıraları ile buluşmasını sağlayan biziz. Biz büyük bir milletiz."