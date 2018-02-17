Mehmetçik engel tanımıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin bölgesinde 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı başarıyla sürüyor.

Harekatın başlangıcından bu yana Hava Kuvvetlerine ait uçaklarca PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütüne ait 674 hedef imha edildi.

TSK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Harekat kapsamında, şu ana kadar bölgeden elde edilen bilgilere göre en az 1595 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir. Terör örgütü mensupları ile girilen çatışmalarda Türk Silahlı Kuvvetlerinden bugüne kadar 31 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 170 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Hava harekatı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen kara harekatı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir. Zeytin Dalı Harekatı, bölgede barış ve istikrarı sağlamak üzere tüm teröristlere karşı, ahlaki değerler ve uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir."

Operasyonu karalamaya yönelik iddialara da cevap verilen açıklamada, operasyonlarda Hava Kuvvetlerinin uluslararası hukuk ve anlaşmalar tarafından yasaklanmış mühimmat kullanılmadığının, bu tür mühimmatın TSK envanterinde bulunmadığının altı çizildi.

Ayrıca, kara ateş destek vasıtalarının da aynı esaslarla hareket ettiği vurgulandı.

Afrin’de her taşın altından PKK çıkıyor

Afrin’de öldürülen YPG'li teröristin hücum yeleğinden bölücü terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan’ın armasının çıkması, iki terör örgütü arasındaki bağı bir kez daha ortaya koydu.

Türkmenlerden oluşan Fatih Sultan Mehmet Taburu’nda YPG’ye karşı gönüllü olarak savaşan Rizeli Murat Kutanis tarafından çekilip paylaşılan fotoğraflar, terör örgütleri YPG ve PKK arasındaki bağı bir kez daha ifşa etti.

Fatih Sultan Mehmet Taburu’nun düzenlediği operasyonda öldürülen YPG'li teröristin hücum yeleğinin üzerinde bölücü terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın arması çıktı.

Öte yandan Afrin’deki bir ilköğretim okulunda bulunan ders kitabındaki haritada, Türkiye’nin Karadeniz bölgesine kadar uzanan Doğu ve Güneydoğu bölgesi sınırları ile İran, Irak ve Suriye’nin bir bölümü Kürdistan olarak gösteriliyor.

Teröristler Kilis'e 3 roket attı!

Afrin bölgesine yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nda adım adım yenilgiye uğrayan terör örgütü PYD/PKK mensupları, Kilis'e roketli saldırı düzenledi.

Afrin'deki terör örgütü mevzilerinden atılan 3 roket, Kilis'in Kocabeyli köyü yakınlarındaki boş araziye düştü.Saldırıda can kaybı ya da yaralanma olmadı. Güvenlik güçleri, olay yerinde inceleme yaptı.

Roketlerin düştüğü bölge yakınlarındaki acil sağlık alanı tedbir amaçlı tahliye edildi. Türk Silahlı Kuvvetleri, olayın ardından Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü PYD/PKK hedeflerini hava ve karadan ateş altına aldı. Aynı bölgeye dün de roket düştüğü belirtildi.

243 meskun mahal kontrol altına alındı

TSK'dan yapılan açıklamada Suriye'nin kuzeyinde icra edilen Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki faaliyetlere ilişkin ise şunlar paylaşıldı: "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusunun (ÖSO) yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azez-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskun mahal ve 2 bin 15 kilometrekarelik alan kontrol altına alınmıştır. El-Bab bölgesinde patlayıcı ve mayın arama/temizleme çalışmaları sürdürülürken; PKK/KCK/PYD/YPG ve DEAŞ terörist unsurlarının Afrin'den doğuya, Münbiç'ten batıya doğru gerçekleşen saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edilmektedir. Bu kapsamda özellikle Azez-Mare ve zaman zaman da Münbiç bölgesinden yapılan taciz ve saldırılara meşru müdafaa kapsamında karşılık verilmektedir."

İdlib'de yeni gözlem noktası

Açıklamada, İdlib bölgesindeki faaliyetlere ilişkin de bilgilere yer verildi. TSK birliklerinin, İdlib'de "Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü" olarak görev yaptığı ifade edilen açıklamada, şunlar aktarıldı: "13 Ekim 2017'de 1 numaralı gözlem noktası, 23 Ekim 2017'de 2 numaralı gözlem noktası, 19 Kasım 2017'de 3 numaralı gözlem noktası, 5 Şubat 2018'de 6 numaralı gözlem noktası, 9 Şubat 2018'de 7 numaralı gözlem noktası, 15 Şubat 2018'de ise 8 numaralı gözlem noktası tesis edilmiştir. Diğer gözlem noktalarının açılarak faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları bölgedeki görevlerini Astana görüşmelerinde garantör ülkelerce mutabık kalınan angajman kuralları çerçevesinde sürdürmektedir."