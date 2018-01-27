Mehmetçik için çalışıyorlar

Muğla'nın Menteşe ilçesinde kaybolmaya yüz tutmuş 3 asırlık ipek dokumacılığı geleneğini yaşatmak için dokuma eğitimi alan Menteşeli kadınlar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e destek vermek için atkı ve bere örmek istedi.

Kursa katıldıkları okulda bir araya gelen kadınlar, atkı ve bere örmeye başlamadan önce harekata katılan askerler için Fetih suresi okuyup dua ediyor. Kurs eğitmeni Zeynep Karacan, yaptığı açıklamada, vatan için çarpışan Mehmetçik'in yanında olduklarını göstermek istediklerini söyledi.

Milli Eğitim Müdürlüğünce 13 ilçede program gerçekleştirildiğini anlatan Karacan, "Askerlerimiz ülkenin huzuru ve güvenliği için soğuk kış şartlarında mücadele ediyor. Biz dualarımızla her zaman onların yanındayız. Bizim huzur içinde olmamız için çarpışan evlatlarımıza bizler burada dualar ediyoruz." dedi.

Dokuma kursundaki kadınların, Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerler için atkı ve bere ördüğünü öğrenen mahalledeki genç kızlar da kursa gelerek ablalarından örgü örmeyi öğrenmeye başladı.

AA