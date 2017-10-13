Mehmetçik İdlib'te

Türkiye uzun süredir hazırlıklarını sürdürdüğü İdlib operasyonunu başlattı. Askeri birlikler gece yarısı Hatay'dan Suriye topraklarına girdi. Operasyonu Kayseri komando tugayı yürütüyor.

Bordo Bereliler (Özel Kuvvetler) ve Mavi Berelilerle (Kayseri Komando Birliği) yapılan müzakereler sonucu Heyet Tahrir el Şam’ın (HTŞ) boşalttığı yerlerden Suriye’ye girdi. İlk çatışma da Reyhanlı ilçesindeki Oğulpınar Sınır Karakolu yakınlarında bulunan İdlib kırsalında çıktı. Bölgedeki askerlerimize Türkiye sınırından ateş desteği sağlanıyor.

Batı illerinden sevk edilen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının konuşlandığı Oğulpınar Karakolu’ndan çoklu roketatarla yapılan ateş, bölgede kısa süreli heyecan yarattı. Ardından bölgede yeni herhangi bir hareket gözlenmedi.

Astana’da varılan uzlaşıda garantör ülkelerden 500’er askerin İdlib’deki çatışmasızlık bölgelerinde görev yapması planlanmıştı. Ancak uzmanlar, gözlemci kuvvet olarak görev alacak asker sayısının daha fazla olabileceğini, bu nedenle İdlib’e intikalin önümüzdeki günlerde de devam etmesinin beklendiğini söylediler.

Genelkurmay'dan İdlib açıklaması

Operasyona ilişkin resmi açıklama ise Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinden yapıldı. Açıklama şöyle, "30 Aralık 2016 tarihinde Suriye’de ilan edilen ateşkes rejiminin sürdürülmesi maksadıyla, Türkiye, Rusya Federasyonu ve İran garantörlüğünde Astana Süreci başlatılmıştır. Süreç kapsamında; ateşkes rejiminin etkinliğinin artırılması, çatışmaların sona erdirilmesi, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, yerlerinden edilenlerin evlerine dönüşü için uygun şartların sağlanması ve ihtilafın barışçıl yollarla çözülmesi için uygun koşulların oluşturulmasına destek sağlamak maksadıyla, Suriye’de “Gerginliği Azaltma Bölgeleri / Çatışmasızlık Bölgeleri” belirlenmiştir.

Gelinen aşamada, ateşkes rejiminin takibi maksadıyla, garantör ülkelerin silahlı kuvvetlerine mensup birliklerden oluşan Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü’nde yer alan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, İdlib Bölgesinde icra edeceği harekât kapsamında, gözlem noktaları tesis etmek üzere 08 Ekim 2017 tarihinden itibaren keşif faaliyetlerine başlamıştır.

Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları bölgedeki görevlerini Astana sürecinde Garantör ülkelerce mutabık kalınan angajman kuralları çerçevesinde sürdürmektedirler."