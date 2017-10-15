Mehmetçik ile PYD arasında 3 km var

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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye'de ateşkes rejimini takip amacıyla İdlib-Afrin hattında konuşlandığı gözlem noktalarında istihkam çalışmalarını sürdürüyor.

İdlib gerginliği azaltma (çatışmasızlık) bölgesindeki Anadolu Ajansı muhabirlerinin bildirdiğine göre, iş makineleri TSK unsurlarının bulunduğu noktaları savunmaya uygun hale getirmek için geceleri de çalışıyor. Gözlem noktalarının 3-4 kilometre uzağında, Halep'in Afrin ilçesindeki terör örgütü PKK/PYD'nin nöbet noktaları bulunuyor.

Mehmetçik 4 gündür bölgede

TSK, Suriye'deki ateşkesin garantörleri Rusya ve İran ile Astana'da vardığı anlaşmalar çerçevesinde, 12 Ekim Perşembe gecesi bölgeye intikal etmişti.

Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü içerisinde yer alan TSK unsurları ilk etapta, Afrin'in yakınlarında bazı noktalarda konuşlanmıştı. TSK'nın misyonuyla rejim ve muhalifler arasındaki ateşkesin etkinliğinin artırılması, çatışmaların sona erdirilmesi, insani yardımların ulaştırılması, yerlerinden edilenlerin evlerine dönüşü ve krizin barışçıl çözümü için uygun koşulların oluşturulmasına destek sağlaması hedefleniyor.

TSK belirlenen noktalara yerleşti

Öte yandan AK Parti MKYK üyesi ve Hatay Milletvekili Şanverdi, reyhanlı'da yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İdlib çatışmasızlık bölgesine intikaline ilişkin, "Astana Süreci'nde belirlenen noktalara Silahlı Kuvvetlerimiz, ordumuz yerleşmiş durumda" dedi.

İntikal sürecinin başarılı bir şekilde gerçekleştiğini bildiren Şanverdi, bir gazetecinin "İntikalde kaç noktaya ulaşıldı şimdiye kadar" şeklindeki sorusunu "Genel olarak bu intikalin Cumartesi gecesi itibarıyla tamamlandığını biliyorum. Elhamdülillah kazasız belasız Astana Süreci'nde belirlenen noktalara Silahlı Kuvvetlerimiz, ordumuz oraya yerleşmiş durumda" diye cevapladı.

Şanverdi, "500 asker de içeri girdi mi?" şeklindeki soru üzerine ise "Onu ben sayı olarak veremem. Yine de ihtiyaç hasıl olduğu sürece asker ve araç sevkiyatları devam ediyor malumunuz. İhtiyaç hissedildiği, talep edildiği kadarıyla bölgeye intikali sağlanmış olacak inşallah" dedi.