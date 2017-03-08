Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu kırsalı başta olmak üzere ülke genelinde kar tipi, yağmur çamur dinlemeden dağ taş dolaşarak teröristlerin peşine düşen güvenlik güçleri, zaman zaman 2 metreyi bulan karda soğuk havaya rağmen nehir ve derelere girerek mağaralarda terörist aradı. Havadan F-16'ların yanı sıra helikopterler ve silahlı İHA'ların, karadan zırhlı araçların desteğinde gerçekleştirilen operasyonlarda teröristlere nefes aldırmayan güvenlik güçleri, terör örgütü PKK'ya ağır darbe vurdu. AA
Mehmetçik kışın da operasyonda
Türkiye'nin barış ve huzurunu bozmak için hain saldırılar gerçekleştiren, sivilleri ve çocukları dahi hedef alan bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik kış mevsimindeki operasyonlarda 396 terörist etkisiz hale getirildi
08 Mart 2017 Çarşamba 16:18
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