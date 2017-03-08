Mehmetçik kışın da operasyonda

Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu kırsalı başta olmak üzere ülke genelinde kar tipi, yağmur çamur dinlemeden dağ taş dolaşarak teröristlerin peşine düşen güvenlik güçleri, zaman zaman 2 metreyi bulan karda soğuk havaya rağmen nehir ve derelere girerek mağaralarda terörist aradı. Havadan F-16'ların yanı sıra helikopterler ve silahlı İHA'ların, karadan zırhlı araçların desteğinde gerçekleştirilen operasyonlarda teröristlere nefes aldırmayan güvenlik güçleri, terör örgütü PKK'ya ağır darbe vurdu. AA