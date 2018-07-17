Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
91630
ALTIN
188.944
DOLAR
4.7897
STERLİN
6.2907
EURO
5.5819

Mehmetçik PKK'nın peşinde

Gümüşhane'de gerçekleştirilen operasyonda, İçişleri Bakanlığı'nın 'terörden arananlar listesi'nin kırmızı kategorisinde yer alan ve başına 4 milyon lira ödül konulan terör örgütü PKK mensubu 'Zeynel' kod adlı Mehmet Yakışır ile 'Rodi' kod adlı Levent Dayan'ın etkisiz hale getirilmesinin ardından PKK'ya yönelik geniş çaplı operasyonlar sürdürülüyor.

17 Temmuz 2018 Salı 13:29
Mehmetçik PKK'nın peşinde

Bölgedeki arazide kan izlerine rastlayan askeri birlikler, operasyonları yoğunlaştırıp, ablukaya aldığı Kürtün ilçesi ve çevre yaylalardaki kırsalda kaçan teröristlerin izini sürmeye başladı.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde, Gümüşhane, Giresun ve Trabzon kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonlar sürdürülüyor.

Operasyonlar kapsamında önceki gün Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde bir grup teröristle temas sağlandı.

Jandarma ve Polis Özel Harekat birlikleri tarafından kıskaca alınan terörist grupta yer alan kırmızı listede aranan ve başına 4 milyon lira ödül konulan sözde grup lideri 'Zeynel' kod adlı Mehmet Yakışır ile 'Rodi' kod adlı Levent Dayan etkisiz hale getirildi.

PKK'nın sözde 'Karadeniz açılım grubu'nun elebaşı Mehmet Yakışır'ın, geçen yıl erzak çalan PKK'lıların yerini gösterirken, teröristlerin kurşunlarının hedefi olan Eren Bülbül (15) ile Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in şehit olduğu saldırının emrini verdiği öğrenildi.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
PKKMehmetçikTSKOperasyonRodiZeynel
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MİT imamı ‘kırsal’dan çıktı
MİT imamı ‘kırsal’dan çıktı
Yunan askerlere tahliye yok
Yunan askerlere tahliye yok
Akar'dan TSK'ya veda mesajı
Akar'dan TSK'ya veda mesajı
Hürjet ilgi odağı oldu
Hürjet ilgi odağı oldu
Mehmetçik PKK'nın peşinde
Mehmetçik PKK'nın peşinde
Uzungöl'deki kaçak yapılar kurtuluyor
Uzungöl'deki kaçak yapılar kurtuluyor
İlaç kalıntısına böcekli çözüm
İlaç kalıntısına böcekli çözüm
İş sözleşmesine 'hayvan' maddesi
İş sözleşmesine 'hayvan' maddesi
İşçilerden 'maaş' eylemi
İşçilerden 'maaş' eylemi
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim