Meltem öğrencilerinden anlamlı kutlama

ŞEVKET TEPETAŞ - SELİM BAYTÜRKMEN / KİLİS

Kilis Özel Meltem Okulu, Kutlu Doğum Haftasını kutladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, öğrenci velilerinden Mustafa Şener'in Kur’an-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Kilis Özel Meltem İlk ve Ortaokulu Müdürü Süleyman Kadir Olgaç, programda yaptığı konuşmada, her şeyin en iyisi ve en güzelini Hz. Peygamberin tebliğ ve tavsiyelerinden öğrendiklerini ifade ederek, “Onu anlatıyor diye sevinç ve üzüntülerimizde mevlid okuduk. O, bize sevgi ve barış dini İslam’ı tebliğ etti. Kin ve nefret tohumlarının yerine sevgi ve şefkat tohumlarını ekti. Bu yıldönümünün onun ahlakı ile yaşamamızı sürdürmeye vesile olmasını diliyorum” dedi.

20. kuruluş yılı

Özel Meltem Okulu Kurucusu Alaaddin Özkar ise yaptığı konuşmada, Peygamber Efendimizi ve Ehl-i Beyt’i sevmenin önemine işaret ettiği konuşmasında şunları söyledi: “Bugün İslam topraklarında akan kan, Peygamberin ve Ehl-i Beyt’in yolundan saptığımız içindir. Şu çok iyi bilinmelidir ki, Hz. Muhammed Mustafa Efendimiz Veda Hutbesinde ‘Size iki emanet bırakıyorum, birisi Allah’ın kitabı diğeri Ehl-i Beyt’imdir’ demiştir. Bizler bu iki emanete hakkıyla sahip çıkmak zorundayız. Bu yıl Özel Meltem okullarının 20. kuruluş yılıdır. Okulumuzun, iyi bir nesil yetiştirmek için sizin çocuklarınızı kendi çocukları gibi gördüğünü hatırlatarak, bu güzel programın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” Özel Meltem ilk ve ortaokulu din öğretmeni Tubay Türün ve öğrencileri tarafından hazırlanan programda Hz. Peygamberimizi konu alan Sinevizyon gösterisi, ilahi dinletileri, şiirler ve tiyatro gösterileri, misafirler tarafından ilgi ve beğeni ile takip edildi. Kutlama programı Veda Hutbesi’nin okunması ile sona erdi.