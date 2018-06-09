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Meltem TV ekranlarında muhteşem final

Meltem TV’de her Cuma canlı olarak yayınlanan Türkiye’den ve İslam ülkelerinden Kuran bülbüllerinin katıldığı Kuran-ı Kerim Güzel Okuma Yarışması İkra muhteşem bir finalle tamamlandı. Yabancılar kategorisinde birinciliği İzzettin Muhammed Mehdi ve Muhammed Ali Kassam paylaşırken Türkiye kategorisinde Tayfun Bambal ve Osman Baş birinci oldu

09 Haziran 2018 Cumartesi 15:48
Meltem TV ekranlarında muhteşem final

YENİ MESAJ/İSTANBUL

Uluslararası katılımla Meltem TV’de canlı olarak yayınlanan İkra Kur'an-ı Kerim Güzel Okuma Yarışması Cuma gecesi muhteşem bir final ile sona erdi. Haftalardır devam eden eden yarışmanın final bölümüne Türkiye'den ve İslam dünyasının farklı ülkelerinden 19 Hafız ve Kâri katıldı.

Jüri üyeliklerini ilahiyatçılar Fikret İnan, Mehmet Emin Koç, Hasan Aydın ve Müslim Karabacak'ın yaptığı İkra'nın final bölümü yerli ve yabancı kategorisinde iki bölüm halinde yapıldı.

Jürinin verdiği oyların ardından dereceye girenlere ödülleri verildi. Yapılan değerlendirme sonucunda yabancılar kategorisinde birinciliği İzzettin Muhammed Mehdi ve Muhammed Ali Kassam paylaşırken 3 tanede ikinci çıktı. İkra'nın yabancılar kategorisinin ikincileri Enes Bourak, Hani Sahibzaman ve Abdürrezzak Salman oldu.

İkra'nın yerli hafız ve kârilerin yarıştığı bölümde ise Tayfun Bambal ve Osman Baş birinciliği paylaşırken İsmail Süpürgeci ikinci, Yunus Tamar da üçüncü oldu.

Prof. Dr. Haydar Baş'a teşekkür

Yarışmanın sonunda dereceye giren hafız ve kârilere ödülleri verilirken yarışmanın jüri üyelerinden Mehmet Emin Koç kısa bir teşekkür konuşması yaptı. Koç, "Fas'tan, Tunus'tan, Irak'tan, İran'dan, Burkina Faso'dan bütün İslam dünyasından Ramazan ayı boyunca Türkiye'mizi şereflendiren kıymetli hafızlarımıza çok teşekkür ediyorum.

Saniyen Türkiye’mizin dört bir yanından çok kıymetli Türk hafızlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Bu programın oluşmasında ve uluslararası düzeyde yapılmasına vesile olması sebebiyle bütün bu çalışmaların hamisi olan Kur'an-ı ve Ehl-i Beyti baş tacı edinmiş Prof. Dr. Haydar Baş hocamıza saygı ve hürmetlerimi arz ediyorum" dedi.

Finale kimler katıldı?

1- Adem Kaytaran – İstanbul

2- İzzettin Muhammet Mehdi – Lübnan

3- Lütfi Doğan – Ankara

4- Mehdi Şayik – İran

5- Fatih Daver – Çanakkale

6- Muhammed Rıza Salman – Irak/Kerbela

7- Muhammed Razi Keskin – Irak/Necef

8- Teysir Abdurezzak Salman – Irak/Necef

9- Osman Baş – İstanbul

10- Enes Bourak – Fas

11- Enes Demirbaş – Denizli

12- Muhammed Ali Kassem – Lübnan

13- İsmail Süpürgeci – Gebze

14- Hani Sahib El Musevi – Irak

15- Muhammed Emin Ganemtore – Burkina Faso

16- Muhammed Fatih Yılmaz – İstanbul

17- Muhammed Duveyk – Fas

18- Tayfun Bambal – İstanbul

19- Yunus Tamer – İstanbul

Son Güncelleme: 10.06.2018 03:33
Anahtar Kelimeler:
UluslararasıMüslümanIslamKuranKuran Okuma YarışmasıIkraMeltem Tv
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