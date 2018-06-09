Meltem TV’de muhteşem final

YENİ MESAJ/İSTANBUL
Uluslararası katılımla Meltem TV’de canlı olarak yayınlanan İkra Kur'an-ı Kerim Güzel Okuma Yarışması Cuma gecesi muhteşem bir final ile sona erdi. Haftalardır devam eden eden yarışmanın final bölümüne Türkiye'den ve İslam dünyasının farklı ülkelerinden 19 Hafız ve Kâri katıldı. Jüri üyeliklerini ilahiyatçılar Fikret İnan, Mehmet Emin Koç, Hasan Aydın ve Müslim Karabacak'ın yaptığı İkra'nın final bölümü yerli ve yabancı kategorisinde iki bölüm halinde yapıldı.
Jürinin verdiği oyların ardından dereceye girenlere ödülleri verildi. Yapılan değerlendirme sonucunda yabancılar kategorisinde birinciliği İzzettin Muhammed Mehdi ve Muhammed Ali Kassam paylaşırken 3 tanede ikinci çıktı. İkra'nın yabancılar kategorisinin ikincileri Enes Bourak, Hani Sahibzaman ve Abdürrezzak Salman oldu. İkra'nın yerli hafız ve kârilerin yarıştığı bölümde ise Tayfun Bambal ve Osman Baş birinciliği paylaşırken İsmail Süpürgeci ikinci, Yunus Tamar da üçüncü oldu.
Prof. Dr. Haydar Baş'a teşekkür
Yarışmanın sonunda dereceye giren hafız ve kârilere ödülleri verilirken yarışmanın jüri üyelerinden Mehmet Emin Koç kısa bir teşekkür konuşması yaptı. Koç, "Fas'tan, Tunus'tan, Irak'tan, İran'dan, Burkina Faso'dan bütün İslam dünyasından Ramazan ayı boyunca Türkiye'mizi şereflendiren kıymetli hafızlarımıza çok teşekkür ediyorum.
Saniyen Türkiye’mizin dört bir yanından çok kıymetli Türk hafızlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Bu programın oluşmasında ve uluslararası düzeyde yapılmasına vesile olması sebebiyle bütün bu çalışmaların hamisi olan Kur'an-ı ve Ehl-i Beyti baş tacı edinmiş Prof. Dr. Haydar Baş hocamıza saygı ve hürmetlerimi arz ediyorum" dedi.
Finale kimler katıldı?
1- Adem Kaytaran – İstanbul
2- İzzettin Muhammet Mehdi – Lübnan
3- Lütfi Doğan – Ankara
4- Mehdi Şayik – İran
5- Fatih Daver – Çanakkale
6- Muhammed Rıza Salman – Irak/Kerbela
7- Muhammed Razi Keskin – Irak/Necef
8- Teysir Abdurezzak Salman – Irak/Necef
9- Osman Baş – İstanbul
10- Enes Bourak – Fas
11- Enes Demirbaş – Denizli
12- Muhammed Ali Kassem – Lübnan
13- İsmail Süpürgeci – Gebze
14- Hani Sahib El Musevi – Irak
15- Muhammed Emin Ganemtore – Burkina Faso
16- Muhammed Fatih Yılmaz – İstanbul
17- Muhammed Duveyk – Fas
18- Tayfun Bambal – İstanbul
19- Yunus Tamer – İstanbul