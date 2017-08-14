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Memura cılız zam teklifi

Hükümet, kamu görevlileri ve memur emeklilerinin maaşlarına 2018 ve 2019 yıllarının birinci ve ikinci altı aylık dönemleri için yüzde 3’er zam ile enflasyon farkı teklifinde bulundu. Sendikalar, “Bu teklif görüşmeye değer bir teklif değildir” diyerek teklifi reddetti

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Memura cılız zam teklifi

Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına 2018 ve 2019 yıllarında yapılacak artışın belirleneceği 4. dönem toplu görüşmeleri kapsamında hükümet zam teklifini dün sendikalara sundu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu açıklamasında hükümetin memur ve emeklilere sunduğu zam teklifini açıkladı.

Hükümet memurlara ve emeklilere 2018 yılı ve 2019 yılının tüm yarı yılları için yüzde 3'erlik zam önerisinde bulundu. Ayrıca ilgili yıllara ait enflasyon farkları da memur ve emeklilerin maaşına yansıtılacak.

Memur-Sen hükümetin teklifi sonrası yaptığı açıklamada yüzde 3+3'lük teklifini görüşmeye değer olmadığını açıkladı. Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Sunulan teklif eski Türkiye'nin teklifidir. Bizim için müzakere etmeye değer değildir, daha makul olacaksa yeni tekliflerine açığız" ifadelerini kullandı.

Teklif talebin çok gerisinde

Yaklaşık 3 milyon 200 bin kamu görevlisi ile 1 milyon 900 bin memur emeklisinin 2018 ve 2019 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 4. dönem toplu görüşmeleri için Memur-Sen, üç alternatifli teklif sunmuştu.

Buna göre, ilk teklifte, 2018'de yüzde 10+6, 2019'da yüzde 10+8. İkinci teklifte, 1 Ocak 2018'den geçerli olmak üzere taban aylığa 75 lira net zam, aylık, taban aylık ve yan ödeme katsayılarına yüzde 7+7 zam talep ediliyor.

1 Ocak 2019'dan geçerli olmak üzere de taban aylığa 75 lira net zam, aylık, taban aylık ve yan ödeme katsayılarına yüzde 7+7 zam isteniyor.

Üçüncü teklif ise 1 Ocak 2018'den geçerli olmak üzere, ek ödeme oranlarına 15 puan ilave zam ve yüzde 6+6 zam ile 2019 için yüzde 10+8 zam talebini içeriyordu.

Haber Merkezi

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mehmet 3 hafta önce

Anca memura zam asgari ücretliye yok olmaz olsun böyle devlet yeter artık patrona peşkeş çeken devlet ne nalet devlettirki

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lütfen dikkat 3 hafta önce

hastanelerde hemşireler en hassas ortamlarda canla başla çalışıyor. ücretleri memurun maaşından azdır. memurlar gereğinden fazla alıyor. işçileride sürekli çok alıyor diye eleştiriyorlar . üst düzey memurun maaşı sabitlenmelidir. memur izin kullanınca bir nebze maaşaları eksilmelidir. izine çıkıyorlar yine ful tam maaş alıyorlar. ????*

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