Memurların 3'te 1'i sendikasız

Buna göre, 2 milyon 431 bin 228 memurdan 1 milyon 684 bin 323'ünün herhangi bir sendikaya üye olduğu belirlendi. Bu rakamlarla geçen yıl yüzde 71.64 olan memurların sendikalaşma oranı yüzde 69.28'e geriledi. Bu veriler memurların yüzde 30.72'sinin herhangi bir sendikaya üye olmadığı anlaşıldı.



Memur-Sen 997 bin 89 ile en fazla üyeye sahip konfederasyon oldu. Memur-Sen'i 395 bin 250 üye ile Türkiye Kamu-Sen, 167 bin 403 üye ile KESK izliyor. Türkiye genelinde 1 milyon 684 bin 323 örgütlü memurun üye olduğu sendikalardan 7'sinin üye sayısı ise 15'in altında kaldı. HABER MERKEZİ