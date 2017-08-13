Memurun gözü zam teklifinde

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Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına 2018 ve 2019 yıllarında yapılacak artışın belirleneceği 4. dönem toplu görüşmeleri kapsamında hükümet 14 Ağustos Pazartesi günü zam teklifini sendikalara sunacak. Yaklaşık 3 milyon 200 bin kamu görevlisi ile 1 milyon 900 bin memur emeklisini doğrudan ilgilendiren teklifin ardından, hükümet ile sendikalar arasında zam pazarlığı başlayacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu başkanlığında, 1 Ağustos'ta yapılan ilk toplantıyla başlayan 4. dönem toplu görüşme süreci tüm hızıyla devam ediyor. Hizmet kollarına ait tekliflerin kurulan komisyonlarda ele alınmasıyla devam eden görüşmelerde, genel teklifler de masaya yatırıldı. Genel teklifler arasında görüşme sırası en kritik konu olan maaş artışına geldi.

Bu aşamada, Memur-Sen'in sunduğu üç alternatifli zam teklifine karşılık hükümetin sunacağı teklif bekleniyor.

Gözlerin çevrildiği hükümet, Pazartesi günü zam teklifini Bakan Sarıeroğlu başkanlığında yapılacak toplantıda sendikalara sunacak. Bu adımın ardından da yaklaşık 3 milyon 200 bin kamu görevlisi ile 1 milyon 900 bin memur emeklisini doğrudan ilgilendiren zam pazarlığı başlayacak.

Uzlaşı çıkacak mı?

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Enerji Bir Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, yaklaşık iki haftadır devam eden görüşmelerin en kritik kısmının maaş artışları maddesi olduğunu belirtti. Konfederasyon olarak sundukları üç alternatifli zam teklifiyle hükümetin karşısına çıktıklarını aktaran Tonbul, görüşmelerde hükümetin de teklifini sunma aşamasına kadar gelindiğini belirtti.

Hükümetin sunacağı zam teklifinin görüşmelerin seyrini etkileyecek nitelikte olduğuna işaret eden Tonbul, "Hükümet kamu çalışanlarının beklentilerini karşılayacak bir teklifte bulunursa görüşmeler rahat geçer, buna karşın beklentilerin uzağındaki her teklif ise görüşmeleri zora sokar. Memur-Sen olarak sunduğumuz teklifler gayet makul ve mantıklı teklifler, öyle hükümetin bu artışlar bütçeyi zorlar gerekçesini sunabileceği teklifler değil" dedi.

Tonbul, görüşmelerin bitiş tarihi olan 21 Ağustos'a kadar toplu sözleşmenin bağıtlanmasını arzu ettiklerini vurgulayarak, anlaşmazlık halinde işin hakem heyetine kalacağını, bunun da hem kamu çalışanlarını hayal kırıklığına uğratacağını hem de hükümete olan güveni zedeleyebileceğini kaydetti.

Toplu görüşmelerin 5 milyon kişiyi doğrudan, 20 milyon kişiyi de dolaylı etkilendiğini anlatan Tonbul, görüşmelerin uzlaşıyla sonuçlanması halinde vatandaşların yaklaşan Kurban Bayramı ile çifte bayram yapabileceğini belirtti.

2016 ile 2017'yi kapsayan 3. dönem toplu sözleşmeyle, kamu çalışanlarına geçen yıl için yüzde 6+5, bu sene için ise 3+4 zam yapılmıştı.

Memur-Sen 2018 için yüzde 10+6 zam istiyor

Yaklaşık 3 milyon 200 bin kamu görevlisi ile 1 milyon 900 bin memur emeklisinin 2018 ve 2019 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 4. dönem toplu görüşmeleri için Memur-Sen, üç alternatifli teklif sunmuştu.

Buna göre, ilk teklifte, 2018'in ilk altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 6, 2019'un ilk altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 8 zam öngörülüyor.

İkinci teklifte, 1 Ocak 2018'den geçerli olmak üzere taban aylığa 75 lira net zam, aylık, taban aylık ve yan ödeme katsayılarına birinci altı ayda yüzde 7, ikinci altı ayda yüzde 7 zam talep ediliyor.

1 Ocak 2019'dan geçerli olmak üzere de taban aylığa 75 lira net zam, aylık, taban aylık ve yan ödeme katsayılarına birinci altı ayda yüzde 7, ikinci altı ayda yüzde 7 zam isteniyor.

Üçüncü teklif ise 1 Ocak 2018'den geçerli olmak üzere, ek ödeme oranlarına 15 puan ilave zam ve birinci altı ayda yüzde 6, ikinci altı ayda yüzde 6 zam ile 2019 için birinci altı ayda yüzde 10, ikinci altı ayda yüzde 8 zam talebini içeriyor.

Türkiye Kamu-Sen, 2018'de seyyanen net 150 lira, yüzde 10+10 artış ve bu artışların üzerine ekonomik büyüme ve refah paylarını içeren yüzde 3'lük zam ile 2019'da seyyanen net 150 lira ve yüzde 8+8 artış ile yüzde 3 ekonomik büyüme ve refah payı artışı teklifinde bulundu.

KESK protesto etmişti

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) üyeleri ise 1 Ağustos'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında başlayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerini aynı gün protesto etmişti.

KESK Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, toplu sözleşme görüşmelerinin derhal durdurulması gerektiğini ifade etmişti. Bozgeyik, olağanüstü hal kaldırılmadan, kanun hükmünde kararnameler geri çekilmeden ve ihraç edilen kamu çalışanları görevlerine iade edilmeden yapılacak görüşmeleri tanımadıklarını ve kabul etmediklerini söylemişti.

KESK diğer konfederasyonlardan farklı olarak yüzdelik artışlar yerine, en düşük kamu çalışanı maaşının kira, yakıt, çocuk ve aile yardımı hariç 3 bin 450 liraya çıkarılmasını talep ediyor.