Merak, zincirleme kazaya yol açtı

İstanbul Şile yolu Parseller mevki Ümraniye istikametinde iki araç yolun kaygan olması nedeniyle birbirine girdi. Kaza yapan araçlara bakan 4 aracın da kazaya karışmasıyla Şile yolu Ümraniye istikameti trafiğe kapandı. Kazada biri kadın, ikisi çocuk 3 kişi yaralandı. İddialara göre, Şile yolu Ümraniye istikametine seyir halinde olan sürücüsü öğrenilemeyen 34 JNV 76 plakalı otomobil yolun kayganlaşması nedeniyle önünde seyreden Ali Armağan idaresindeki 61 PB 401 plakalı otomobile çarptı.

Meydana gelen kazaya bakmak için bazı sürücüler yolda yavaşlayınca 4 araç daha birbirine girdi.



Meydana gelen kazada biri kadın, ikisi çocuk 3 kişi yaralandı. Vatandaşların yardımıyla araçlardan çıkarılan yaralılar çağrılan ambulansla hastanelere sevk edildi. Öte yandan, polis ekipleri yeni bir kaza yaşanmaması ve kazaya karışan araçların kaldırılması amacıyla Şile yolu Ümraniye istikametini trafiğe kapatırken, trafik akışı yan yol üzerinden kontrollü bir şekilde verildi.





Kaza yapan Ali Armağan, “Ben orta şeritte gidiyordum o araç geldi bana yan taraftan taktı. Takınca dönmeye başladım. Diğer kaza da birileri durmuş arkadan gelenlerde onlara vurmuş” dedi.



Kazada kardeşi yaralanan bir vatandaş, “Buraya nasıl geldiğimi hatırlamıyorum. Önde birisi kaza yapmış ona bakarken peş peşe kaza olmuş. 3-4 araç birbirine girmiş” diye konuştu. Başka bir vatandaş ise ilk kazaya bakan sürücülerin birbirine girdiğini söyledi. İHA