Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
94437
ALTIN
194.102
DOLAR
4.7316
STERLİN
6.2348
EURO
5.4729

Meraların yarısı yok oldu

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, hayvancılığın ivme kazanması için meraların kullanıma açılması gerektiğine dikkati çekerek, “Ülkemizdeki mera alanları yıldan yıla maalesef azalıyor

19 Haziran 2018 Salı 17:35
Meraların yarısı yok oldu

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, hayvancılığın ivme kazanması için meraların kullanıma açılması gerektiğine dikkati çekerek, “Ülkemizdeki mera alanları yıldan yıla maalesef azalıyor. Hayvancılığın gelişmesi, et fiyatlarının düşmesi için kullanılmayan meralar kullanıma açılmalı. Küçük aile besiciliğine önem verilmeli. Yerli üreticiye teşvik ve destekler arttıkça ithalat da düşer. Geçtiğimiz yıl küçükbaş ve büyükbaş canlı hayvan ihracatımız maalesef sıfırlanırken; küçükbaş ithalatı yüzde 4 bin 581, büyükbaş ithalatı ise yüzde 72 arttı. Kasaplık ithalatı büyükbaş için yüzde 397, küçükbaş ithalatı ise yüzde 757 oranında artarak rekor kırdı. Bu rakamlar karşısında et fiyatlarındaki artışın faturasını vatandaş kasap esnafına kesmemeli. Hayvancılıkta kendi kendimize yetecek noktaya tekrar kavuştuğumuzda fiyatlar düşecektir” dedi. Palandöken, “1976 yılından bu ana kadar ülkemizde meralar 21 milyon hektardan 11 milyon hektara geriledi. Kalan 11 milyon hektarın ise tamamı kullanılmıyor. Kullanılabilir meraların tümü açılırsa hayvancılık ivme kazanacaktır. Buna bağlı olarak et fiyatları da düşecektir” diye söyledi.

Köy nüfuslarının eski şaşalı günlerine dönmesinin hayvancılık için ve üretim için de çok önemli olduğunu belirten Palandöken, “Belde ve köy nüfusu 2007’de 20 milyon 838 bin 397 iken, 2017 Aralık sonu itibariyle 6 milyon 49 bin 393’e düşerek yüzde 71 azaldı. Bu azalışın durdurulması artık kaçınılmazdır. Birçok köyde dolgun maaşlı çoban dahi bulunamıyor” şeklinde konuştu. HABER MERKEZİ
 

Anahtar Kelimeler:
Meralar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD'den Ankara'ya F-35 darbesi
ABD'den Ankara'ya F-35 darbesi
LGS sorularında PISA örnek alındı
LGS sorularında PISA örnek alındı
Yüksekova'ya neşter
Yüksekova'ya neşter
Çay bahçelerine seçim yasağı
Çay bahçelerine seçim yasağı
İzne gelecekti cenazesi geldi
İzne gelecekti cenazesi geldi
Kurallara uymayanlar yandı
Kurallara uymayanlar yandı
Tebriz-Van tren seferleri başladı
Tebriz-Van tren seferleri başladı
YHT'lerde yolcu sayısı arttı
YHT'lerde yolcu sayısı arttı
Rus medyasında Flaş haber! Türkler yeni Atatürk'ünü buldu
Rus medyasında Flaş haber! Türkler yeni Atatürk'ünü buldu
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim