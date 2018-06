Meraların yarısı yok oldu

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, hayvancılığın ivme kazanması için meraların kullanıma açılması gerektiğine dikkati çekerek, “Ülkemizdeki mera alanları yıldan yıla maalesef azalıyor. Hayvancılığın gelişmesi, et fiyatlarının düşmesi için kullanılmayan meralar kullanıma açılmalı. Küçük aile besiciliğine önem verilmeli. Yerli üreticiye teşvik ve destekler arttıkça ithalat da düşer. Geçtiğimiz yıl küçükbaş ve büyükbaş canlı hayvan ihracatımız maalesef sıfırlanırken; küçükbaş ithalatı yüzde 4 bin 581, büyükbaş ithalatı ise yüzde 72 arttı. Kasaplık ithalatı büyükbaş için yüzde 397, küçükbaş ithalatı ise yüzde 757 oranında artarak rekor kırdı. Bu rakamlar karşısında et fiyatlarındaki artışın faturasını vatandaş kasap esnafına kesmemeli. Hayvancılıkta kendi kendimize yetecek noktaya tekrar kavuştuğumuzda fiyatlar düşecektir” dedi. Palandöken, “1976 yılından bu ana kadar ülkemizde meralar 21 milyon hektardan 11 milyon hektara geriledi. Kalan 11 milyon hektarın ise tamamı kullanılmıyor. Kullanılabilir meraların tümü açılırsa hayvancılık ivme kazanacaktır. Buna bağlı olarak et fiyatları da düşecektir” diye söyledi.

Köy nüfuslarının eski şaşalı günlerine dönmesinin hayvancılık için ve üretim için de çok önemli olduğunu belirten Palandöken, “Belde ve köy nüfusu 2007’de 20 milyon 838 bin 397 iken, 2017 Aralık sonu itibariyle 6 milyon 49 bin 393’e düşerek yüzde 71 azaldı. Bu azalışın durdurulması artık kaçınılmazdır. Birçok köyde dolgun maaşlı çoban dahi bulunamıyor” şeklinde konuştu. HABER MERKEZİ