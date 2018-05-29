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Merkel: Solingen utanç vesilesidir

Almanya Başbakanı Angela Merkel, 25. yıl önceki Solingen faciasından ötürü ülke olarak utanç duyduklarını söyledi

29 Mayıs 2018 Salı 14:23
Merkel: Solingen utanç vesilesidir

Almanya Başbakanı Angela Merkel, 25. yıl önceki Solingen faciasından ötürü ülke olarak utanç duyduklarını söyledi. Almanya'nın Solingen kentinde 25 yıl önce ırkçıların evlerini kundaklaması sonucu hayatını kaybeden Genç ailesinin 5 ferdi için Düsseldorf'taki Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanlık binasında bir anma töreni gerçekleştirildi.

Merkel burada yaptığı konuşmada, 25 yıl önce Solingen'de yaşanan facianın kendilerini derinden sarstığını, yangında yaralanan insanların manevi acılarının bugüne kadar sürdüğünü ifade etti.

Almanya Başbakanı, olayda 2 çocuğunu, 2 torununu ve 1 yeğenini kaybeden Mevlüde Genç'in böyle büyük bir acıyı yaşadıktan sonra nefret söylemleri yerine Türklerle Almanlar arsında birlikte barışçı yaşam için çaba harcamasını takdirle karşıladığını vurguladı.

Merkel kundaklamanın toplumda meydana getirdiği derin sarsıntıya işaret ederek, "Yaşanan facia ülkemiz için utanç vesilesidir" ifadesini kullandı. Mölln kentindeki bir evin yakılarak 3 Türk'ün hayatını kaybetmesi ve sığınmacı yurtlarının ateşe verilmesi olaylarını hatırlatan Merkel, "Liste ürkütücü derecede uzun" diye ekledi.

2011 yılında da "Nasyonal Sosyalist Yeraltı" (NSU) adlı aşırı sağcı terör örgütünün Türklere yönelik cinayetler dizisinin ortaya çıktığına işaret eden Merkel, "Bugün bu insanları da anıyor ve yakınlarının acılarını paylaşıyoruz. Biz onları ve ülkemizde kendilerine yapılanları unutmayacağız. Unutamayız ve unutmamalıyız. Çünkü aşırı sağ hala geçmişte kalmış değildir. Günümüzde bile sığınmacı ya da mülteci oldukları için insanlara karşı düşmanlık yapılıyor ve bu insanlar saldırıya uğruyor.

Bizde ne kadar süre yaşamış olurlarsa olsunlar, bu tür olaylar utanç verici. Bunlar ülkemiz için utanç verici" şeklinde konuştu. Törene Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı. Bu arada Merkel, 24 Haziran seçimleri sonrası için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Berlin'e davet etti.
 

Anahtar Kelimeler:
Merkel
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