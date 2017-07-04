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Merkel 'Türkiye'nin AB'de yeri yok'

Almanya Şansölyesi Angela Merkel, partisinin seçim programını açıklarken Türkiye'nin AB üyeliğine açıkça karşı çıkıldığını duyurdu.

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Merkel 'Türkiye'nin AB'de yeri yok'

Seçimlere üç ay kala, partisi ve hükümetin büyük ortağı Hıristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) adına seçim programını kamuoyu ile paylaşan Merkel, Türkiye'nin ekonomik ve stratejik önemini teyit ederken tam üyeliğine karşı çıktı.

Açıklanan programda şu ifadeler dikkat çekti: “Biz Türkiye'nin hem Avrupa hem bizim ülkelerimizde yaşayan insanlar arasındaki ilişkiler açısından stratejik ve ekonomik önemini biliyoruz. Bu nedenle Türkiye'yle AB arasında ilişkileri daha derinleştirmek istiyoruz. Sıkı ve özel bir işbirliği hem Avrupa'daki hem de Türkiye'deki insanların yararına. Türkiye ile AB arasında mümkün olduğunca güçlü bir işbirliği, dış ve güvenlik politikaları sorunlarında stratejik işbirliklerinden yanayız. Türkiye'nin AB'ye tam üyeliğini reddediyoruz, çünkü üyelik şartlarını yerine getirmiyor. Türkiye'de hukuk devleti, özellikle ifade ve basın özgürlüğü konularında yaşanan son gelişmelerden ise büyük endişe duyuyoruz.”

Programda Türkiye AB arasındaki mülteci sözleşmesinin başka ülkelerle yapılacak benzeri sözleşmeler için örnek alınması vurgulandı. 2015'te yaşanan bir mülteci göçünün tekrar etmemesi gerektiği belirtilen programda, Almanya ve Fransa “Avrupa'nın motor gücü” olarak nitelendirildi.

HABER MERKEZİ

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TürkiyeABAlmanyaAngela Merkel
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