Merkez Bankası'nda kritik istifa

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı ve Para Politikası Kurulu Üyesi Erkan Kilimci, görevinden istifa etti. Dolar/TL, piyasaların kapalı olduğu 30 Ağustos 2018 günü 6,75 seviyesinden işlem gördü.