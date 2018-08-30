Merkez Bankası'nda kritik istifa

Piyasalar bugün sadece dövizdeki artış ile hareketli saatler yaşamadı.
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı ve Para Politikası Kurulu Üyesi Erkan Kilimci, görevinden istifa etti.
Dolar yeniden 6,77
Dolar/TL, Zafer Bayramı tatili nedeniyle piyasaların kapalı olduğu 30 Ağustos 2018 günü 6,75 seviyesinden işlem gördü. Euro/TL ise uluslararası piyasada 7,89 civarında işlem gördü.
Reuters'ın haberine göre, Kilimci'nin görevini bırakarak Türkiye Kalkınma Bankası'nın yönetim kuruluna dahil olacağı belirtildi.
1976 yılında doğan Erkan Kilimci, Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu.
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Muhasebe/Finansman tezsiz yüksek lisans programını tamamladı. Çalışma hayatına Pamukbank Teftiş Kurulu’nda başlayan Kilimci, banka ve sermaye piyasası kurumlarında çeşitli görevlerde bulundu.
17 Haziran 2013 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Piyasalar Genel Müdürlüğü görevine atanan Erkan Kilimci, 12 Mayıs 2016 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı’na getirilmişti.
HABER MERKEZİ