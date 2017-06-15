O tarihten bu yana gerileyen rezervler 28 Nisan 2017'de 101 milyar 735 bin dolara düşmüştü. Bu arada söz konusu dönemde altın rezervleri önceki haftaya göre 121 milyon dolar yükselerek 17 milyar 995 milyon dolardan 18 milyar 116 milyon dolara çıktı. HABER MERKEZİ
Merkez Bankası rezervleri eridi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 759 milyon dolar artışla 106 milyar 717 milyon dolara yükseldi ancak rezervler 26 Ağustos 2016'da 12 milyar doları geçiyordu
15 Haziran 2017 Perşembe 17:13
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