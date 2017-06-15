Merkez Bankası rezervleri eridi

O tarihten bu yana gerileyen rezervler 28 Nisan 2017'de 101 milyar 735 bin dolara düşmüştü. Bu arada söz konusu dönemde altın rezervleri önceki haftaya göre 121 milyon dolar yükselerek 17 milyar 995 milyon dolardan 18 milyar 116 milyon dolara çıktı. HABER MERKEZİ