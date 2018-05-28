Merkez dümeni yüksek faize kırdı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından, para politikasının yeni operasyonel çerçevesi kapsamında, fonlamanın haftalık vadeye kaydırılması için bir haftalık geçiş sürecinin öngörüldüğü belirtilerek, "Bu süreçte, ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin mevcut para politikası duruşuyla uyumlu gerçekleşmesi amacıyla 7 Haziran 2018'e kadar (dahil) gecelik borç verme ve Geç Likidite Penceresi (GLP) faiz oranları yüzde 16.5 olarak uygulanacaktır." açıklaması yapıldı.

Bu uygulama GLP'nin politika faizi haline geldiğine işaret ediyor. Böylece yüksek faiz Merkez'in ana enstrümanı haline gelmiş oldu. Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının Merkez Bankası politika faizi olacağı, bu oranın mevcut fonlama faizine (yüzde 16.50) eşitleneceği duyuruldu. Merkez Bankası'nın açıkladığı sadeleşme adımının ardından Dolar/TL kuru 4.56 seviyesine kadar indi ancak akabinde yeniden 4.60'a yükseldi. HABER MERKEZİ

