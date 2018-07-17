Mersin'de bir bina çöktü

Mersin'de 2 katlı kullanılmayan bir bina çöktü. Merkez Akdeniz ilçesine bağlı Kiremithane Mahallesi 4418 Sokak'taki 2 katlı metruk bina çöktü. Olayın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler, enkazda kimse olup olmadığının tespiti için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda enkaz altında kalan olmadığı belirlendi.

Kiremithane Mahallesi Muhtarı Ali Gülgen, gazetecilere yaptığı açıklamada, metruk binanın bazı kişiler tarafından odun deposu olarak kullanıldığını belirterek, "Burasıyla ilgili yaklaşık 2 ay önce yıkım kararı çıkmıştı.

Bugün belediyeden aradılar. Saat 13.30'da gelip burayı yıkacaklarını söylemişlerdi" dedi. Yıkım yapılacağı için binanın elektrik ve suyunun kestirildiğini, içindeki odunların boşaltıldığını anlatan Gülgen, "Yıkımı beklerken metruk bina kendiliğinden çöktü. Önünde demir destekler vardı, onu sökenler olmuş galiba. Çok eski bir binaydı zaten." diye konuştu. Ali Gülgen, binanın çok eskiden karakol olarak kullanıldığını da sözlerine ekledi.

