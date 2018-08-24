Mersin'de dinlerarası diyalog şov

Fetullah Gülen'in 1998'in başlarında Vatikan'da Papa 2. John Paul'u ziyaretiyle resmen startı verilen dinlerarası diyalog faaliyetleri, farklı ortamlarda devam ediyor.

Bu yıl bu akımın bir uzantısı olarak İstanbul Müftülüğü ile Beyoğlu Belediyesi ayrı ayrı organizasyonlara imza atarak iftar programları düzenlemişti.

Mersin'de de Kurban Bayramı dolayısıyla bu yıl 20. kez gerçekleştirilen 'Dinlerin Buluşması' etkinliğinde, Müslüman ve Hıristiyan din adamları birlikte dua etti.

Papaz-imam yan yana

Hıristiyanlığa, Yahudiliğe ve İslam'a kişilerin mezarlarının bir arada bulunmasıyla öne çıkan Mersin Şehir Mezarlığı'ndaki programda Mersin Ortodoks Kilisesi Ruhani Lideri Coşkun Teymur, Mersin İtalyan Katolik Kilisesi rahibi Fransua Dondu ve imam Mehmet Keskin yan yana geldi. Din adamları, birlikte dualar okuyarak, barış, birlik ve beraberlik mesajları verdi!

Bayram konuşması papazdan

Teymur, İncil'den bölümler okunmasının ardından yaptığı konuşmada, kentin mozaik yapısının önemli örneklerinden birinin farklı dinlere mensup insanların bir arada bulunduğu Mersin Şehir Mezarlığı olduğunu söyledi.

Müslümanlar ve Hıristiyanlar arasındaki hoşgörü üzerine kurulan ilişkilerin daima daha sağlam olmasını istediklerini vurgulayan Teymur, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu kutsal bayramın coşkusunu hep birlikte Müslüman dostlarımız, kardeşlerimizle birlikte yaşamaktan, paylaşmaktan büyük bir mutluluk ve kıvanç duyuyoruz. Biz Mersin'in Hıristiyanları olarak asırlardır bu kutsal vatan topraklarında farklı inançlar, etnik gruplarla birlikte evrensel değerler çerçevesi ve huzur içerisinde yaşıyoruz."

Teymur'un konuşmasının ardından imam Keskin Kur'an'ı Kerim, rahip Dondu da İncil okudu. Etkinliğe katılanlarla birlikte ilahilerin de seslendirildiği buluşma, bayramlaşmayla son buldu!!!

AHMET SAFA TERZİ/İSTANBUL